Na Sobotku si Hauptvogel nepřišel.

Svět čelí šílené diktatuře, nestojí však na hraně globálního konfliktu. Stále je prostor na diplomatické řešení. V podstatě takto premiér reagoval na úvodní otázku Tomáše Hauptvogela v po prázdninách obnovené Partii na Primě. To prohlásil, aniž však šílenosti režimu a její důvody více přiblížil.

Docela slušně ustál též causu OKD s odkazem na chyby minulé a odborné posudky a pokud jde o zvýšení platů učitelům i dalším státním zaměstnancům, tak na anoncovaném přidání trvá. Zvýšení schodku státního rozpočtu v tomto kontextu nepreferuje, ale zároveň nevylučuje. Teď při růstu ekonomiky existuje prostor pro zvýšení mezd. V tomto názoru je ČSSD konzistentní a otevřená. Vychází z postoje, že voliči nedávají hlasy proto, aby se při restrikcích vlády odvolávaly na blaho vnuků, nýbrž očekávají přínos tady a teď, tedy v nastávajícím volebním období, pro sebe a své děti. V tomto ohledu je zřejmé, že ČSSD se snaží volební sliby plnit.

Na přetřes přišel i sociální dumping, resp. postoje francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k vyši mezd u nás. K námitce moderátora o populistické protiargumentaci poznamenal předseda vlády, že když nebudeme argumentovat tak, jak to činíme, nevytvoříme vůbec žádný tlak. "Pro soudržnost Evropy je důležité zvyšování životní úrovně," dodal.

Pokud jde o příběh pánů Babiše a Faltýnka, tak sice přiznal, že do doby než by byli případně pravomocně odsouzení platí presumpce neviny, nicméně plédoval samozřejmě pro to, aby vrcholní politici v zájmu politické kultury přijali problematické omezení v podobě rezignace do doby než budou nějak obvinění zproštěni. Objektivně neuškodí akcentovat uvedenou problematičnost podobného postupu už jen proto, že obvinění se snadněji vznese než se postižený dočká očištění.

Na závěr pořadu, v němž Bohuslav Sobotka prokázal dobrou připravenost a schopnost argumentace, zatímco moderátor se sice nebál položit provokativní, leč ne vždy validní otázku, se premiér nepostavil za posilování muslimské komunity v Česku. "Dávám přednost integraci lidí, kteří nám jsou kulturně a nábožensky blízcí," zdůvodnil.

