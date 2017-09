Začal měsíc, který americkým akciím vůbec nepřeje

Rok se přehoupl do poslední třetiny, která pro akcie většinou končí příznivě. Září ale burzám zrovna nepřeje.

Září bylo v posledním půlstoletí pro americké akcie dokonce nejhorším měsícem roku. Kdyby někdo v září před 50 lety do akcií na Wall Street investoval sto dolarů a hodnota této investice by se měnila vždy jen v devátém měsíci roku, měl by dnes jeho investiční účet hodnotu pouze 71 dolarů.

Nejlepším měsícem roku byl naopak v posledních 50 letech prosinec, velice dobře se vedlo americkým burzám i v dubnu, březnu a listopadu.

Vývoj hodnoty investice 100 USD do akcií v jednotlivých měsících