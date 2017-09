Co (ne)dělat, když vám do klína spadne hromada peněz

Mavis Wanczyková vyhrála minulý týden v jedné loterii v USA 759 milionů dolarů. Jejím prvním krokem měl být podle jejích slov telefonát oznamující jejímu zaměstnavateli, že do práce již nepřijde. O své budoucnosti by měla ale přemýšlet pečlivě ještě dříve, než začne slavit výhru, jejíž pravděpodobnost byla 292,2 ku jedné. Pokud celou věc uchopí rozumně, mohou být ona i její potomci ušetřeni některých problémů a mohou žít šťastnější život, píše ve svém sloupku pro Bloomberg Barry Ritholtz.

V některých případech může být vítězství v loterii vypláceno postupně, či najednou, ale v tom případě je vyplacená částka nižší. Často je bezpečnější vybrat si postupné vyplácení. Jednak není jisté, že se najednou vyplacenou částku podaří dobře investovat. A postupné vyplácení také snižuje pravděpodobnost prohýření vyhraných peněz způsobem, jakým to učinili již mnozí. Výherce by si také měl dávat pozor na nové známé, kamarády a vzdálené příbuzné, kteří se zčistajasna objeví u dveří. Ti si najednou vzpomenou, jak dobré vztahy jste měli, ale výherce může nakonec zjistit, že jde jen o parazity. Lepší je pořídit si nové telefonní číslo a na pár týdnů se přestěhovat do nějakého hotelu, kde si lze v klidu promyslet, co dál.



Důležité je získat pomoc a radu od odborníka. Nezkušenost je totiž nebezpečná. Většina výherců loterií je na tom podobně jako třeba slavní sportovci. Ani oni nemají se správou peněz žádné zkušenosti. Investování vyžaduje velkou zodpovědnost, pro někoho může jít o příliš těžký úkol, který není schopen sám o sobě vyřešit. Pomoci ale mohou jen důvěryhodní lidé, které je někdy třeba hledat delší dobu.





Naučte se také říkat „ne“. Namísto toho, abyste zafinancovali každý bláznivý nápad vašich příbuzných a známých, jim sdělte, že peníze vám spravuje někdo jiný. Ten bude místo vás slušně odmítat nerealistické plány a návrhy. Vy si vytvořte dlouhodobý rozpočet, včetně toho, co si pořídíte v dohledné budoucnosti (domy, auta, jachty a další podobné hračky) a z čeho budete dlouhodobě žít. Nemusí jít o pevně daný plán, ale rámcový výhled byste mít měli. Přemýšlejte dlouhodobě, včetně toho, kolik budete muset platit daní, kde budete bydlet a podobně.Nejtěžší je rozmyslet si, čeho s nově získanými penězi vlastně chcete dosáhnout. Peníze jsou jen nástrojem vedoucím k cíli. Chcete, aby jím byla charita či třeba blahobyt vašich dětí? Investiční portfolio by pak mělo odrážet i tyto cíle. Pokud budete peníze potřebovat dříve, mělo by být více vychýlené směrem k dluhopisům. Tradiční složení portfolia ve struktuře 60 % akcie a 40 % dluhopisy by mělo dlouhodobě generovat asi 5 – 6 % ročně. Jestliže budete spořit pro budoucí generace, může být portfolio ještě více vychýleno směrem k akciím Poučte se z historie. Peníze by měly přinést štěstí, ale příliš často se stává, že znamenají hlavně nové problémy. Seznam smutných příběhů vítězů v loteriích je dlouhý a ponurý. Pravděpodobnost, že vyhrajete v loterii, je velmi malá, ale to nejtěžší je dosáhnout toho, aby vás peníze učinily šťastným.