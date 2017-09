Bude se na londýnské burze obchodovat s lithiem?

Elektrické automobily a zelená energetika nejsou jedinými oblastmi, kde se stále více hovoří o lithiu. O zavedení kontraktu na tento lehounký kov nyní uvažuje londýnská burza kovů LME. Problémem však může být skladování.

Lithium by podle některých odhadů mohlo jít v příštích letech na dračku. Nejlehčí známý kov nachází využití v bateriích do elektromobilů a v bateriových systémech sloužících k přechovávání elektrické energie z větru, slunce a jiných obnovitelných zdrojů. Dalším, možná známějším příkladem použití jsou lithium-iontové akumulátory, které se používají ve spotřební elektronice: třeba v počítačových tabletech nebo v chytrých telefonech. Poradenská společnost Roskill odhaduje, že poptávku po lithiu stoupne do roku 2025 zhruba na čtyřnásobek.

Tajnůstkářský kov

Jenom za poslední rok stouply ceny lithia o téměř 30 procent na červnových zhruba 14 000 USD za tunu, tvrdí společnost Benchmark Mineral Intelligence, která sleduje ceny lithia pro svoje klienty.

Faktem je, že ty tak úplně snadno dostupné nejsou. S kovem se v současnosti veřejně neobchoduje a jeho cenu si prodejci se se svými zákazníky domlouvají soukromě.

The London Metal Exchange stanovuje světové ceny kovů jako měď, hliník nebo nikl a na komoditním trhu platí za důležitého hráče. Burza slouží průmyslovým výrobcům či těžařským společnostem, stále více ji ale využívají také investičním fondům, aby spekulovaly na budoucí směr cen kovů. Trápí ji ale klesající objemy obchodů.

Lithiový kontrakt by dal investorům další možnost, jak se případně svézt s růstem v elektromobilitě. LME by ale předtím musela vyřešit způsob skladování tohoto minerálu. Ten je v případě lithia složitější, než tomu je u jiných bateriových kovů, jako je měď nebo nikl. Výrobci baterií, kteří kov nakupují nejčastěji, ho totiž získávají ve formě nekovových chemických sloučenin, jako je hydroxid lithný nebo uhličitan lithný. V obou případech jde o bílý prášek.

Samotná burza na dotaz Financial Times uvedla, že ji s nápadem na zavedení lithiového kontraktu oslovili průmysloví klienti a ona se tím nyní zabývá. „Lithium se teď v LME hodně propírá,“ tvrdí podle listu FT jeden ze zdrojů obeznámených s jednáními.

Alternativa pro fanoušky Tesly?

Vývoj poptávky po lithiu zatím není bez odezvy u některých akciových titulů. Například akcie kanadské společnosti Standard Lithium, která se zabývá průzkumem a rozvojem ropných a plynárenských nalezišť v Kanadě a v USA, vzrostly letos zatím o zhruba 90 procent. O zhruba polovinu stouply od začátku roku akcie americké korporace FMC, kde se lithiu věnuje jeden z jejích tří segmentů. A akcie jednoho z největších světových producentů lithia, chilské Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), jsou na newyorské burze letos zatím vyšší o 64 procent.

Lithiové akcie by mohly být alternativou pro ty, kterým akcie americké Tesly připadají už moc drahé, píše na webu MarketWatch analytik Nigam Arora.

Zdroje: FT, http://benchmarkminerals.com, Bloomberg, MarketWatch