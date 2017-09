Harvey dohasíná, rodí se už ale další bouře - Irma

Ničivý hurikán Harvey, zdá se, pomalu ale jistě dohasíná a meteorologové už varují před další rodící se tropickou bouří. 4. letošní bouře z pravidelné atlantické sezóny dostala pojmenování Irma a aktuálně se nachází zhruba 1850 km od řetězce karibských ostrovů končícího v Puerto Ricu.Irma zatím dosahuje 3. kategorie hurikánové stupnice s rychlostí větru kolem 115 mil za hodinu = cca 185 km/h a míří směrem na západ k Latinské Americe a do Mexického zálivu. Bouře by v polovině příštího týdne mohlo dosáhnout pobřeží Puerta Rico, Dominikánské republiky případně Haiti. Do té doby by mohla zesílit na 4. stupeň.Podle odhadů pouze 15% atlantických tropických bouří dospěje až k pobřeží USA. Pokud se tak už stane jedná se ovšem vesměs o velmi výrazné bouře.