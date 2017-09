Saúdský princ Al-Faisal: OSN se snaží řídit svět jako v r. 1945, ale chce to už výraznou změnu

Saúdsko-arabský prince Turki Al-Faisal na adresu OSN uvedl, že tato organizace potřebuje výrazné "obrození", protože ke všem světovým problémům stále přistupuje stejně jako v roce 1945, což je nutné změnit.Celková pozice světového společenství se v průběhu let výrazně změnila a OSN by na toto měla náležitě reagovat a měla by změnit své postupy a celkově se reformovat. Podle Al-Faisala se o to už organizace na přelomu tisíciletí pod vedením tehdejšího předsedy Kofi Annana už pokusila, ale vždy narazila na neochotu a odpor ke změnám u hlavní pětice stálých členů bezpečnostní rady OSN. Pětice zemí USA, Velká Británie, Čína, Rusko a Francie má jako jediná právo přímého veta jednotlivých přijímaných rezolucí. A právě tato pětice je podle Al-Faisala klíčovou pro efektivnější fungování a vliv celého společenství na světové dění.