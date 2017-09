Rychlý růst české ekonomiky pomáhá koruně k ziskům

Revize růstu HDP ještě výš ukazuje, že česká ekonomika je na tom o poznání lépe, než se čekalo. Při dosti utaženém trhu práce znamená vysoký růst proinflační riziko, a přiživuje tak šanci, že ČNB přistoupí dříve k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Koruna tak čísla vnímá pozitivně a posouvá se na 26,05 za euro. Kurz ale u 26,00 pravidelně naráží na silnou podporu. Slabší český PMI zůstal stranou zájmu.



Euro včera nepotěšilo, že se ECB (zatím neoficiálně) ozvala proti jeho síle. Na velmi rychlý růst kurzu z posledních měsíců banka dosud nereagovala, pro nás překvapivě. Právě slovní intervence vyřčená na některém z oficiálních vystoupení má případně šanci euro o část zisků připravit, ze včerejšího poklesu se ale euro otřepalo a dnes se konsoliduje u 1,1900.





Britské libře se na páru s dolarem podařilo přechodné oslabení překonat a vrátit se do prostoru 1,2930. Japonskému jenu se včera odpoledne dařilo, dnes se konsoliduje těsně nad 110,00 za dolar Kalendář pro závěr týdne je slušně nabitý novými událostmi. Drobné revize PMI v eurozóně by neměly mít velký vliv, další slušný růst britského indexu však pomáhá libře.Odpoledne vyjdou vládní data z amerického trhu práce a na úrovni zaměstnanosti by znovu měla předvést slušný výsledek. Ještě podstatnější jsou podle nás údaje o mzdách, kde se čeká spíše jen udržování dosavadní dynamiky. Směrem k měnové politice půjde samozřejmě o důležitý report, ale nebude rozhodovat o nejbližších krocích. Fed vypadá dost přesvědčeně o začátku kvantitativního utahování, sazby přijdou znovu na řadu až poté a o termínu budou moci bankéři ještě popřemýšlet. Kromě trhu práce je třeba sledovat také index ISM a bez zajímavosti nebudou ani výdaje ve stavebnictví.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:16 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.0520 -0.2374 26.1324 26.0339 CZK/USD 21.8890 -0.0995 21.9580 21.8600 HUF/EUR 305.1288 -0.2393 306.1456 304.9750 PLN/EUR 4.2481 0.0114 4.2522 4.2439

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8168 -0.5642 7.8665 7.8091 JPY/EUR 131.0190 0.1269 131.1965 130.8555 JPY/USD 110.0860 0.1282 110.2290 110.0250

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9216 0.0000 0.9216 0.9197 CHF/EUR 1.1435 0.1577 1.1436 1.1414 NOK/EUR 9.2536 0.0596 9.2891 9.2266 SEK/EUR 9.4878 0.2854 9.4899 9.4490 USD/EUR 1.1902 0.1060 1.1923 1.1879

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2609 0.2017 1.2618 1.2568 CAD/USD 1.2486 0.0340 1.2493 1.2460

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



