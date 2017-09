Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky ... Trump s daňovou reformou selže

Donalda Trumpa a jeho konfrontační, silovou politiku čeká další neúspěch v podobě daňové reformy. Myslí si to jak v respektovaném think-tanku Brookings Institution, tak Joe Nocera na Bloomberg VIew.

Nocera srovnává daňovou reformu s předchozí zdravotní a říká, že kvůli neschopnosti se poučit z vlastních chyb ji čeká stejný osud. Uznává, že situace je trochu odlišná v tom, že reformu chce schválit i Kongres, kde převažují republikánští kongresmani. Ti už také mají určitou zkušenost se „svým“ prezidentem.

Přesto ale Nocera očekává tři chyby, na které daňová reforma v průběhu schvalování narazí. První jsou vnitřní rozpory v rámci samotné reformy. Je prakticky nemožné současně snížit daně a státní dluh. A přitom právě toto jsou cíle reformy. Také je chybou snažit se zákon schválit bez demokratů. V senátu mají totiž republikáni převahu pouhých tří hlasů, a křehká většina je tak náchylná k vydírání. Dohoda s demokraty by sice vyžadovala větší kompromisy do začátku, prosazování reformy by ale paradoxně bylo jednodušší.

Poslední chybou bude chování Trumpa v průběhu schvalování. Nocera očekává, že po předchozí zkušenosti se zdravotní reformy, se kongresmani pokusí převzít iniciativu a pokusí se zákon sepsat sami. S tím jak budou výbory pomalu psát zákon, bude za ně Trump sklízet ovace. Pod palbou jeho tweetů, které budou míchat velikášství s neznalostí věci, se může mnoho účastníků rozčílit natolik, že to spojence odradí.





Vítek Macháček