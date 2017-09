Ranní zpráva z finančního trhu: Struktura českého HDP ukáže zásadní vliv spotřeby a rostoucí investice

Dnes se dočkáme zpřesnění odhadu vývoje českého HDP ve druhém čtvrtletí. Podle naší prognózy dozná dynamika růstu mírné korekce směrem dolů. Struktura by pak měla ukázat na zásadní vliv soukromé spotřeba a také stále více rostoucí investice. I ze strany zásob se můžeme dočkat příznivého výsledku. Globálně ovšem zaujme nejvíce počet nově vytvořených pracovních míst v USA. Očekávaný solidní údaj by měl navázat na své výsledky z minulých měsíců.

Počet nových pracovních míst v USA bude i nadále solidní

Americká sada dat o vývoji trhu práce bude dnes v centru dění finančních trhů. Měli bychom se dočkat dalšího velmi vysokého počtu nově vytvořených pracovních míst, jak už také naznačil ADP report publikovaný ve středu. Na druhou stranu v minulých letech přinášel srpen z různých důvodů zklamání, které ani nesouviselo se sezónním chováním. Chybějící vysvětlení ovšem není důvodem k předčasným obavám o výsledek. Navíc i tak by to případně byl pouze jednorázový vliv a ne zpráva o stavu ekonomiky.

Kromě solidního počtu nově vytvořených míst by délka pracovního týdne měla zůstat stejná, ale průměrné hodinové výsledky by měly zklamat, když vzrostou pouze o 0,1 % m/m. Jejich růst by totiž měl ovlivnit známý statistický fakt, který říká, že pokud termín šetření mezi respondenty neobsahuje 15. den v měsíci, tak výsledek je nižší. Tentokráte šetření probíhalo pouze do 12. srpna.

Evropské indikátory PMI ze zpracovatelského průmyslu by ještě neměly naznačit žádné zpomalení. Očekáváme ovšem, že s přicházejícím podzimem tomu tak bude s tím, jak se stává stále zřetelnější, že ekonomická aktivita v Číně dosáhla svého vrcholu na jaře a světový obchod začal zpomalovat.

Evropská inflace překvapila silnějším růstem

Včerejší evropská čísla dostála očekávání trhu. První odhad inflace ho dokonce překonal. Nenaznačuje to ovšem žádnou akceleraci do budoucna. Mimo jiné i proto, že jádrová složka stagnovala na 1,2 %. Americká data přinesla smíšenější výsledky, ale snad kromě probíhajících prodejů nemovitostí to nebylo žádné zklamání.

Na kurzu dolaru vůči společné evropské měně to ve výsledku nebylo velmi znát. Kurz totiž tradičně ve dni či dvou před zveřejněním počtu nově vytvořených pracovních míst v USA většinou stagnuje v očekávání tohoto údaje. Včera se tedy euro směňovalo v průměru za 1,18 USD a těsně nad touto hranicí se nachází i dnes ráno.

Český HDP by měl doznat mírné korekce

První odhad HDP za druhé čtvrtletí překvapil vysoký růstem, který neměl ani v ostatních státech regionu konkurenci. Čekáme tedy, že ČSÚ tuto impozantní mezičtvrtletní dynamiku zreviduje směrem dolů. I tak ale zůstane na historicky nejvyšší úrovni. Stabilní příspěvek do růstu poskytne soukromá spotřeba a očekáváme, že růst HDP ve druhém čtvrtletí byl také podpořen výrazným oživením investic. Některé nedokončené investice budou ještě započítány mezi zásoby. Zveřejnění prvního odhadu HDP nás přinutil zvednout predikci dynamiky HDP za celý letošní rok z 3,7 % na 4,3 % s tím, že rizika jdou směrem vyššího růstu.

Polská srpnová inflace zklamala, ale zlotý stagnoval

Koruna včera vracela zisky, které nabrala v posledních dvou dnech. To jsme se totiž z úst viceguvernéra ČNB M. Hampla a člena bankovní rady M. Mory dozvěděli, že nemají obavy ještě letos hlasovat pro další zvyšování sazeb. Koruna se tedy vrátila z hranice kolem 26,05 CZK/EUR na 26,10 CZK/EUR, kolem které se pohybovala poslední srpnovou dekádu.

Ostatní regionální měny včerejší obchodní den uzavřely na otvíracích hodnotách. Polský zlotý během dne ztrácel až čtvrt procenta. Dopolední finální údaje o vývoji polského HDP za druhé čtvrtletí, které potvrdily prvotní čísla na úrovni 1,1 % q/q a 3,9 % y/y, žádný vliv na obchodování neměly. Odpoledne pak polský statistický úřad vydal čísla o vývoji spotřebitelských cen za srpen, která trh zklamala, když ceny meziměsíčně poklesly o 0,2 % (konsenzus očekávání -0,1 % m/m). Přesto se zlotému podařilo své ztráty zkorigovat. Maďarský forint pak ještě odpoledne ztrácel podobně kolem čtvrt procenta, které ovšem potom v rychlém tempu smazal.