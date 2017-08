Poslední sprnový den v pozitivním rytmu

Poslední srpnový den byl v zámoří ve znamení růstu akciových trhů. Dobré náladě dopomohly například vyjádření amerického ministra financí. Mnuchin komentoval progres týkající se daňové reformy. Do konce roku by měla být hotová. Ve svém projevu se dále zmínil o levném dolaru jako o pozitivním faktoru.

Dnes byly zveřejněny osobní příjmy a výdaje za měsíc červenec. U příjmů se čekal meziměsíční růst o 0,4 %, výsledek byl o desetinu nižší. Report u výdajů byl přesně obrácený. Prodeje stávajících domů v červenci poklesly o 0,8 %, když byl vyhlížen mírný růst o 0,4 %.



Index Dow Jones Industrial Average rostl o 0,3 % na hodnotu 21.951 bodů. Standard and Poors 500 si držel po celou dobu seance lepší výkonnost. Barometr rostl o 0,6 % a končil na 2471 bodech. Nejlepší výkonnost dnes zaznamenal technologický sektor. Nasdaq Composite se závěrem na 6428 bodech přiblížil historickým maximům (+0,9 %).





Měnový pár EURUSD v průběhu dne korigoval směrem k druhé podpoře (S2 1,1813), nad touto úrovní ale změnil směr a v období závěru obchodování na akciových trzích hledal útočiště pod denním pivotem (P 1,1916). Ropa WTI sice dnes rostla o 2,6 % na cenu 47,23 USD /barel, v měsíci srpnu ale ztratila 6 %. Se slabším dolarem se znovu vyvezlo i zlato . Trojska unce dnes nesla cenu 1323 USD (+1,1 %).