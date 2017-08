Trhy počítají s výraznou změnou ve spotřebě marihuany

Marihuanové akcie jsou svou celkovou kapitalizací stále jen okrajovou záležitostí, pozornosti se jim ale dostává značné. Už kvůli tomuto nepoměru bychom měli být k těmto investicím opatrní. Podobný zájem totiž obvykle nejde ruku v ruce se skrytou hodnotou, maximálně tak s rizikovým povozením se na trendu. Přesto se po delší době k tomuto segmentu trhu vracím. Deloitte totiž odhaduje, že v Kanadě by mohl vzniknout marihuanový trh velikosti 8,7 miliard dolarů ročně, jelikož populární premiér Justin Trudeau tlačí na legalizaci „rekreačního používání marihuany“.



Dojít by k oné legalizaci mohlo do příštího léta. Některé společnosti, které se už nyní věnují marihuanovým léčivům, by se pak zřejmě snažily expandovat i do této rekreace. Na Fool.com tvrdí, že se to týká zejména následujících firem:





Kapitalizací i tržbami je zdaleka největší Canopy Growth, zisky jsou ale v jejím případě v červeném. Nejmenší je naopak MedReleaf, která je naopak v černých číslech. Podle Fool.com se o expanzi výrazně snaží Aphria a to nejen v Kanadě, ale i v USA, kde koupila Chestnut Hill Tree Farm, Copperstate Farms, kde se marihuana pěstuje. Aurora Cannabis zase koupila kanadskou CanvasRx a dokonce expanduje do Německa a to akvizicí May of Pedanios GmbH, která je předním dovozcem, vývozcem a distributorem medicínské marihuany u našich sousedů. Canopy Growth je na mezinárodním poli ještě aktivnější, protože podniká v Austrálii, Brazílii, Chile a také v Německu (přes MedCann). Nepouští se ale na americký trh, protože tamní právní prostředí není na federální úrovni marihuaně stále plně nakloněné.



Z uvedeného krátkého popisu je zřejmé, že toto mladé odvětví prochází značnými turbulencemi, konsolidací, rozdáváním nových karet. Kolegové z Fool.com dochází k závěru, že pokud Kanada provede zmíněnou legalizaci, těžit z toho budou svým růstem všechny zmíněné společnosti. To by bylo hezké. Jenže investor se samozřejmě musí ptát nejen po pravděpodobném vývoji, ale i po tom, co již je odraženo v cenách na trhu.



Pohled na vývoj cen akcií uvedené čtyřky je vypovídající. Až do poloviny roku 2016 stagnující nuda a pak se začaly dít věci. Nejdříve velké nadšení, ale zhruba od počátku roku 2017 jeho prudká korekce. A pak se cesty čtyřky rozdělují, MedReleaf míří stále dolů, zbytek koriguje předchozí ztráty:

Zdroj: Financial Times



Jak jsou na tom akcie a firmy valuačně? Canopy Growth je v červených číslech už u provozního cash flow. Zbytek je na tom podobně. To znamená, že prodělává už na provozní úrovni, či je na ní mírně nad nulou, ale do červených jej bezpečně posílají investice. Rozebírat nějaká valuační měřítka jako PE, či poměr ceny akcie k tržbám (který je pochybným měřítkem i z hlediska finanční logiky) tak nemá smyslu. Pokud bychom tu chtěli za každou cenu ždímat fundament, museli bychom si začít hrát s reálnými opcemi, ale poměr přínos/náklad je u této snahy většinou nesmyslný.



Typově tak jde v podstatě o stejné akcie, jako třeba Tesla, či Netflix. Investiční teze tu stojí a padá s příběhem o zářné budoucnosti. Taková Canopy Growth se přitom pyšní kapitalizací ve výši 1,5 miliardy kanadských dolarů. Tu by ospravedlnil například mírně rostoucí tok volné hotovosti ve výši kolem 170 milionů dolarů ročně. Nyní firma ale na této úrovni prodělává asi 60 milionů dolarů. Trhy tedy počítají s tím, že realistický je značný obrat v hospodaření těchto firem.