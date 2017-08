Nejen Harvey / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 28. 8. 2017

To by snad ty severokorejské střely musely na Tokio spadnout, aby trhy klesly. Taky vám vrtá hlavou, jak tohle celé skončí? Kam až se to vyostří? Proč někdo tak moc ostentativně pohrdá všemi sousedními státy a členskými zeměmi OSN? Do hlavy hlavním aktérům této situace nevidíme a snad to není tak, že by si přivydělávali spekulacemi na finančních trzích. I když tweety D.J.Trumpa i k jednotlivým společnostem obchodovaných na burze jsou… řekněme ne zcela košer.

Každopádně jsme svědky toho, že doopravdy poslední dobou je každá negativní zpráva tentýž den (max. v průběhu několika následujících dnů) pohlcena a trhem i investory vyhodnocena jako příležitost k nákupu a pěkným ziskům. Volatilita vyskočí o cca 25 % a ještě do večera je zpět dole. Zajímavá to doba, uvážíme-li, že ještě část USA čelí nejhorší přírodní katastrofě za posledních 12 let. Bohužel nyní je pouze cca 20 % domácností pojištěných proti povodním.

Statisticky se nacházíme v období nejmenšího růstu trhů, začínající podzim akciím z dlouhodobého hlediska nepřeje, jenže také statisticky nikdy na straně kupujících nebyly centrální banky. Čili je otázkou, kdo a proč by měl zájem na nějaké korekci a jak by to provedl. V tomto pohledu ale musíme být přísní, jelikož indexy jsou taženy do plusů růstem malého počtu akcií, ty ostatní klesají a jsou vyprodávány právě za účelem přeskupení kapitálu do performujících firem. Při pohledu na slabý dolar to dává smysl, jenže ten teď po 15% oslabení může trochu zkorigovat, bude pro Vás zajímavou příležitostí? Nebo je už dnes většina měnových spekulantů v kryptobublině?

Michal Blažek, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 28. 8. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

25. 8. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 036,56 1 019,14 1 030 ↓ -1,68 990 - 1 040 1 6 Dow Jones (US) 21 813,67 21 461,14 21 600 ↓ -1,62 20 750 - 22 066 3 4 NASDAQ Comp.(US) 6 265,64 6 216,71 6 240 ↓ -0,78 5 900 - 6 386 3 4 FTSE 100 (VB) 7 401,46 7 506,71 7 480 ↑ 1,42 7 350 - 7 800 6 1 DAX (Něm.) 12 167,94 12 238,57 12 300 ↑ 0,58 11 887 - 12 883 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 19 452,61 19 552,71 19 500 ↑ 0,52 18 500 - 20 500 5 2

Odhad expertů pro období 6 měsíců¨

Ukazatel Hodn.

25. 8. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 036,56 1 028,29 1 028 ↓ -0,80 930 - 1 120 3 4 Dow Jones (US) 21 813,67 21 166,29 21 100 ↓ -2,97 19 500 - 22 587 2 5 NASDAQ Comp.(US) 6 265,64 6 153,43 6 100 ↓ -1,79 5 900 - 6 476 2 5 FTSE 100 (VB) 7 401,46 7 587,43 7 600 ↑ 2,51 7 180 - 8 100 6 1 DAX (Něm.) 12 167,94 12 326,29 12 500 ↑ 1,30 11 000 - 13 009 6 1 Nikkei 225 (Jap.) 19 452,61 19 696,71 19 800 ↑ 1,26 18 000 - 20 702 6 1

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jiří Šimara, Tomáš Menčík, Josef Navrátil - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers