Analýzy makroindikátorů: Měsíční předpovědi – září 2017

Mírná revize HDP směrem dolů, inflace zůstane na 2,5 %

První odhad českého HDP za druhé čtvrtletí odhalil působivý růst české ekonomiky. Domníváme se, že dojde k jeho mírné revizi směrem dolů, přesto jeho mezičtvrtletní dynamika zůstane znamenitá hlavně díky soukromé spotřebě a oživení investic. Červencová aktivita v průmyslu byla ovlivněna celozávodními dovolenými zejména v automobilovém průmyslu. Zveřejněná data tak musíme brát s jistou rezervou. Inflace zůstane na 2,5 % y/y, desetinu pod odhadem ČNB, nicméně překoná naši poslední čtvrtletní prognózu.

První odhad HDP za druhé čtvrtletí ukázal na působivý růst domácí ekonomiky. Domníváme se, že ČSÚ zreviduje mezičtvrtletní dynamiku směrem dolů. I tak ale zůstane na historicky nejvyšší úrovni. Soukromá spotřeba do růstu přispěje svým stabilním příspěvkem. Domníváme se, že ve druhém čtvrtletí byla navíc podpořena výrazným oživením investiční aktivity. Některé nedokončené investice budou ještě započítány mezi zásoby, a tak předpokládáme slušný příspěvek do růstu HDP i od této složky. Silný růst ve druhém čtvrtletí nás přiměl zvýšit predikci celoroční dynamiky HDP ze 3,7 % na 4,3 %. Navíc se domníváme, že rizika jsou v tomto případě koncentrována ve směru ještě vyššího růstu.

Celozávodní dovolené vytvářejí tradičně zmatek v letních statistikách ekonomické aktivity. Domníváme se, že již červnový propad průmyslové výroby šel na vrub jejich dřívějšímu začátku v automobilovém sektoru. Očekáváme, že v červenci její meziměsíční pokles pokračoval. Nicméně meziroční údaje by měly ukázat na další silný růst v tomto sektoru, protože i vloni byly celozávodní dovolené převážně v červenci. Navíc v některých automobilkách byly letos dovolené kratší. Propadnout by se měla i bilance zahraničního obchodu. Očekáváme, že vykáže pouze nepatrný přebytek. To je ale stále lepší výsledek než v loňském roce.

Kalendářní vlivy na podíl nezaměstnaných jsou v srpnu stále nepříznivé s tím, jak další absolventi přicházejí na trh práce. Nicméně silný ekonomický růst by měl přitlačit podíl nezaměstnaných zase o trochu níže a měl by v srpnu vykázat 4 %. Velmi nízká míra nezaměstnanosti a zrychlující ekonomická dynamika vytváří tlak na mzdový růst. To se již projevilo v prvním čtvrtletí letošního roku. V druhém čtvrtletí očekáváme další zrychlení mzdového růstu jak díky veřejnému, tak díky soukromému sektoru. Celkově očekáváme růst průměrných nominálních mezd v Q2 o 6,5 % y/y, což odpovídá zvýšení reálné mzdy o 4,2 %.

Nízká nezaměstnanost a zrychlující růst mezd se příznivě projevuje v maloobchodních tržbách. Očekáváme, že ty představí další vysoké růstové číslo, tentokrát na úrovni 7,1 % y/y. Prodeje automobilů podle nás vykáží další meziměsíční pokles, nicméně v meziročním vyjádření to bude stačit na slušnou dynamiku ve výši 3,5 %.

Inflace zůstane na 2,5 %, desetinu pod odhadem ČNB

Průměrná cenová hladina se v Česku podle našeho odhadu v srpnu o desetinu procentního bodu snížila hlavně kvůli cenám potravin. Jádrové ceny (podle našich výpočtů) zůstaly více méně beze změny a ceny pohonných hmot mírně vzrostly. V meziročním vyjádření by jádrová inflace měla zůstat na 2,4 % i nadále podporovaná silnou poptávkou a zrychlujícím růstem mezd. Zvyšování cen potravin dosahuje v meziročním vyjádření v posledních měsících přes 5 %. Jejich zdražování je taženo vyššími cenami mléčných výrobků a dalšími potravinami živočišného původu. Domníváme se, že i v nadcházejících měsících zůstanou ceny potravin vysoko kvůli relativně špatné úrodě, která zvýší ceny obilovin. Meziroční dynamika cen pohonných hmot by měla znovu dosáhnout kladných hodnot, ale její příspěvek do celkové inflace zůstane slabý. Celkově očekáváme, že meziroční cenový růst se udrží na 2,5 %, kde by měl zůstat až do listopadu. I když naše odhady prozatím ukazují, že inflace bude nižší, než ČNB odhadovala ve své poslední prognóze, věříme, že inflace výrazně nad cílem ČNB přesvědčí centrální banku, aby letos ještě jednou zvýšila úrokové sazby.