Souhrn 31.8. - Evropu svezla pozitivní makra, euro lehce oslabilo, ropa výrazněji posílila, BCPP šla proti obecnému vývoji a oslabila

Pražská burza končí srpnové obchodování na rozdíl od evropského trendu poklesem, který ovšem přichází při růstu likvidity cca 20% nad dlouhodobý průměr.Evropské akciové trhy po celý den posilovaly a to především díky uspokojivým makroekonomickým zprávám o vývoji inflace nezaměstnanosti . Druhý jmenovaný faktor sice jen stagnoval, ale ceny rostly nad odhady trhů, což vzali investoři jakožto pozitivní signál o obnovení zdravého vývoje evropské ekonomiky . Hlavní oporou růst inflace byl především pro sektor základních surovin a komodit, kde pomohla také lepší než očekávaná makra z Číny. Dařil ose také segmentům cestování a volného času. V červeném se kvůli výsledkům francouzského Carrefouru ocitl sektor maloobchodu. Negativně působily neuspokojivé výstupy z dalších jednání o podobě brexitu , jež nepřinesla v podstatě vůbec žádný pokrok.US trhy vstupují do dne v průběhu svého dopoledne také pozitivně. Náznak oživení a růstu inflace Evropě , která je stále hlavním partnerem, je brán jako pozitivní signál pro samotnou ekonomiku USA. Obavy z dopadu škod hurikánu Harvey na hospodářství jsou zatím jen mírné. Euro dnes lehce oslabovalo proti dolaru . Výše zmíněné statistiky byly sice vnímány vesměs pozitivně, ale bylo to spíše sentimentem, než že by data byla vysloveně silná. Jádrová inflace pouze stagnovala a tak se více promítalo určité uklidnění napětí mezi KLDR a USA. Ty jakožto avizovanou odezvu na pondělní raketovou provokaci provedli pouze společné cvičení 10 vojenských letadel USAF a jihokorejského letectva, což byla verze spíše jen velmi umírněná, než nějak drastická. Trh to vzal jako snahu konflikt příliš nehrotit a od řinčení řetězů přejít spíše ke stolu k diplomatickým jednáním. Koruna dnes opět kolem hranice 26,1 za euro Ropa dnes výrazněji korigovala předchozí poklesy. Ceny benzínu v USA stouply o 12% v reakci na zprávy o odstávkách předních amerických rafinerií zasažených hurikánem po dobu minimálně několika týdnů. Rádoby oživení evropské ekonomiky je určitým příslibem tolik potřebné poptávky v tomto směru. BCPP dnes šla s evropskými trhy pouze dopoledne a ve druhé polovině dne zamířila do červených čísel. zdůvodnění je poměrně obtížné, ale dalo by se očekávat, že to souvisí s blížícím se koncem okurkové prázdninové sezóny a odvozené realokace portfolií. Pod tlakem odpoledne byly především akcie KB, Erste ČEZu . Protistranou jim byl zájem o Monetu.