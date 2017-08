Brexit: 3. kolo jednání nedopadlo vůbec dobře, Jednání se zasekla kolem britských závazků

Na začátku týdne probíhalo 3. kolo jednání o Brexitu . Podle komentářů lídrů vyjednávacích týmů toto kolo vůbec nedopadlo dobře. Podle šéfa vyjednávačů EU Michela Barniera jednání skončila daleko od potřebného posunu.Podle Barniera Británie odmítá uznat své finanční závazky plynoucí z odloučení a požaduje takovou dohodu, které není možné dosáhnout. Podle Barniera brexit celkem jednoznačně znamená odchod Británie z prostoru jednotného trhu a pokud se k brexitu ostrovní země přiklonila, tak je zřejmé, že to bude mít náležité důsledky. Bez toho, aby toto Británie uznala, není možné uvažovat o faktickém zahájení rozhovorů.Zatím se zdá, že Británie nechce uznat své jiné závazky než pravidelné roční příspěvky do unijní kasy.Podle Barniera si Británie také doposud myslí, že může v jednáních dosáhnout obou hlavních směrů v podobě získání opětovné plné kontroly a stanovování vlastních pravidel a zároveň udržení si hlavních standardů a regulací EU. Takový přístup je jednoduše nemožný.Britský ministr brexitu Davis měl po jednáních poněkud jiný pohled, když uvedl, že byly položeny základní kameny pro další jednání. Co se týče závazků plynoucích z odloučení pak uvedl, že je třeba je určit a vyčíslit a to tak, aby byly reálné.