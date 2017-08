Bazén se stavebním spořením? Proč ne!

V současné době je bazén v různých podobách součástí téměř každé zahrady. Kdo ho má, užívá si u něj každé chvilky pohody i zábavy s rodinou či přáteli. Jak ale poradit těm, pro které je zabudovaný bazén na jejich zahradě finančně nedostupný, ale přesto by si jej rádi pořídili?

Ze stavebního spoření lze čerpat překlenovací i řádný úvěr . Oba dva jsou určeny na přesně vymezené účely související s financováním bytových potřeb. Ty jsou konkrétně definovány zákonem o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření , kde jsou rozděleny do několika oblastí. Stavební spořitelny si pak mohou vytvořit vlastní metodiku a přesný seznam bytových potřeb, na které úvěr poskytnou. To znamená, že v podmínkách se mohou jednotlivé spořitelny lišit, vždy se však musí držet zákona .

Bazén a stavebko? Jak to?

Pro každého je jistě ideální stav, když si podobný sen uhradí z vlastních úspor. Jenže mít po ruce takovou hotovost nemusí být zrovna jednoduché. Co dělat pokud potřebnými financemi nedisponujete, nechcete vydat veškeré úspory, chcete k bazénu i novou terasu, nebo se vám částka nepovede naspořit do doby, kdy jsou na bazén výhodné prodejní akce? Můžete například využít splátkový prodej prostřednictvím spotřebitelského úvěru, který vám prodejce poskytne s konkrétním poskytovatelem půjček . Ten je však často, vzhledem k výši úrokové sazby , nevýhodný a tedy zbytečně drahý.

Do těchto oblastí spadá i bazén, v případě, že je doplněn širším okruhem prací, např. rekonstrukce, modernizace či výstavba. Pokud se tedy rozhodnete čerpat úvěr ze stavebního spoření na pořízení bazénu, přidejte k tomu rekonstrukci terasy, nebo pergolu a je to. Nezapomeňte však na to, že následně je třeba doložit rozpočet dle rozsahu prací a stavební povolení či ohlášení, je-li stavebním úřadem vyžadováno.