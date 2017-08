Kterým trhům už je lepší se vyhnout?

Dluhopisové trhy nabádají k opatrnosti. Valuace jsou v některých jejich segmentech vysoko a investoři by se podle nás měli vyvarovat nákupu rizikovějších obligací. Někteří ekonomové a analytici dokonce varují, že by mohl nastat náhlý odliv peněz z dluhopisových trhů. A bývalý šéf Fedu Alan Greenspan před nedávnem prohlásil, že výnosy obligací leží na neudržitelně nízkých úrovních a celý trh se nachází v bublině. Tak daleko ale podle našeho názoru situace nedospěla, píše Kathy A. Jonesová z investiční společnosti Charles Schwab:



Očekáváme, že výnosy dluhopisů budou skutečně růst, protože ekonomická situace se zlepšuje a Fed utahuje svou politiku. Bublinu ale nevidíme – na trhu podle nás nejsou ceny výrazně odtrženy od fundamentu iracionálním chováním investorů. O bublině je navíc na dluhopisovém trhu těžké hovořit i v obecnějším slova smyslu. Pokud totiž dáme stranou možnost defaultu, investoři vědí přesně, jakou návratnost budou realizovat v případě, že budou cenný papír držet až do doby splatnosti. My očekáváme, že návratnost amerických obligací s investičním ratingem se bude v následujících deseti letech pohybovat kolem 3,1 % ročně.





Nízké výnosy jsou do značné míry odrazem pomalejšího ekonomického růstu, nízké inflace a následně uvolněné monetární politiky. Navíc je patrná silná investiční poptávka po aktivech generujících příjmy, a proto se domníváme, že výnosy obligací budou i nadále znatelně pod úrovní, která byla běžná před poslední finanční krizí. Za povšimnutí pak stojí i to, že když naposledy došlo k většímu růstu výnosů, žádný dramatický propad návratnosti na dluhopisovém trhu se nekonal. Stalo se tak v roce 2013, kdy se výnosy během krátké doby zvedly o 100 bazických bodů po celé délce výnosové křivky. Barclay’s Aggregate Bond Index v tom roce ztratil 2 %, což určitě není žádná katastrofa.Naše očekávání tedy nejsou nijak negativní, ale investoři by podle našeho názoru měli počítat s tím, že výnosy půjdou nahoru a neměli by tento vývoj ignorovat. Globální ekonomický růst nabírá na tempu a v roce 2018 čekáme další zlepšení. Podle MMF se v recesi nenachází žádná významná ekonomika a děje se tak poprvé od roku 2010. Jde o signál zotavení z finanční krize a následné recese. Následující graf ukazuje projekce růstu HDP ve vyspělých zemích, rozvíjejících se ekonomikách a v celé globální ekonomice Riziko deflace tedy ve světové ekonomice klesá a centrální banky díky tomu mohou normalizovat svou monetární politiku. Očekává se, že ECB oznámí zpomalení programu nákupu aktiv, Fed již začal se zvyšováním sazeb a podle nás v tom může pokračovat, i když se inflace bude držet pod cílem ve výši 2 %. Krátkodobé sazby jsou stále v záporu. To není odpovídající politika u ekonomiky , která stabilně roste. Trh práce se zlepšuje a objevují se známky rychlejšího růstu mezd . Finanční podmínky jsou v americké ekonomice uvolněné jak díky slabšímu dolaru , tak díky vývoji na akciovém trhu.Máme za to, že Fed na podzim začne se zmenšováním své rozvahy tím, že přestane reinvestovat příjmy ze svého portfolia cenných papírů. Pokud jej mají na trhu nahradit jiní investoři, bude možná muset dojít k růstu výnosů, který je na trh přiláká. Obavy máme ovšem z toho, že trh podle našeho názoru ještě nepočítá s utažením monetární politiky, ke kterému by mohlo dojít i v případě, že inflace bude růst jen mírně. Ceny futures ukazují, že trh očekává pouze dvojí zvýšení sazeb do konce roku 2018, zástupci Fedu počítají s tím, že sazby budou zvednuty čtyřikrát. Nízko leží i inflační očekávání, což zvyšuje riziko, kterému čelí držitelé dlouhodobých obligací. Větší opatrnost by investorům prospěla i na trhu rizikovějších obligací. Výnosy dluhopisů s nižším ratingem leží ve srovnání s výnosy vládních obligací dost nízko, a to jak v USA, tak v jiných vyspělých zemích.