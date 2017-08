Přijde Fed s dalším kolem kvantitativního uvolňování?

Trh čeká, že Fed v dohledné době začne snižovat objem nakoupených cenných papírů ve své rozvaze, které se tam nakupily v rámci programů kvantitativního uvolňování (QE). Podle Russella Clarka ze společnosti Horseman Capital Management to ale tak jednoznačně dopadnout nemusí, v extrémním případě bychom se podle něj mohli dočkat dokonce dalšího kola odkupů aktiv v USA.

Podle Clarka tkví problém v tom, že se Fed chystá snižovat svou bilanci v době, kdy jsou nabídka a poptávka po těchto aktivech znepokojivé a například 30leté výnosy jsou na úrovních, jež v minulosti začaly ovlivňovat trh s bydlením.

Na straně nabídky došlo k poklesu objemu emisí státních dluhopisů kvůli snižování schodku rozpočtu USA. Cenné papíry zajištěné hypotékami (mortgage backed securities, MBS), které by mohly být s určitými výhradami alternativou státních dluhopisů, zaznamenaly po globální finanční krizi prudký pokles objemu emisí, od roku 2010 jejich objemy ale opět rostou. To vše shrnuje první graf, vycházející z dat amerického ministerstva financí a Vládní národní hypoteční asociace (Government National Mortgage Association neboli Ginnie Mae, která společně s federálními agenturami Fannie Mae a Freddie Mac obchoduje s těmito MBS), a to včetně predikcí na rok 2017.

Po sečtení jejich emisí a odečtení sumy, o kterou se navyšovala bilance Fedu, dostaneme čistou sumu emitovaných cenných papírů, kterou absorboval trh. Například v roce 2013 došlo k čistému poklesu, jelikož toho Fed nakoupil více, než bylo emitováno.

Také díky tomuto poklesu v nabídce dlouhodobých dluhových cenných papírů došlo v letech 2014 a 2015 k poklesu výnosů 30letých státních dluhopisů USA. Ani následné navýšení čisté emise již nevedlo k růstu sazeb nad úroveň z roku 2013.

Pokračování článku najdete na Investičním webu.