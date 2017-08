Nový šéf Khosrowshahi nastupuje do Uberu. Jsem vyděšený, připustil

Provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies v úterý přivítal nového ředitele. Pověst firmy, která je po sérii skandálů bez finančního ředitele, šéfa inženýringu a hlavního právníka, by měl vylepšit Dara Khosrowshahi, dosavadní šéf internetové cestovní kanceláře Expedia. Další aféra je přitom možná za rohem.

Osmačtyřicetiletý Khosrowshahi je íránský imigrant, který přišel do Spojených států s rodiči v roce 1978 během revoluce v Íránu. S částkou 94,6 milionu dolarů ročně, kolik nyní vydělává v Expedii, je třetím nejlépe placeným generálním ředitelem ve Spojených státech.

Khosrowshahi sám sebe označuje za stíhače. Podle některých médií ale platí i za šéfa, který ctí rovnost žen a mužů a má klidnou povahu. To by mohla být změna oproti jeho předchůdci, impulsivnímu Travisu Kalanickovi, kterého šňůra firemních excesů nakonec o ředitelské frčky připravila.

Za dveřmi je...

Jisté je, že na Khosrowshahiho čeká v novém působišti chaos. Uber v minulosti čelil skandálům v souvislosti se sexuálním obtěžováním. Kromě pošramocené firemní reputace zdědí nový šéf také ostře sledovaný právní spor, který vznesla společnost Waymo z rodiny Alphabet a který ohrožuje aktivity Uberu v segmentu samořízených aut. Jámu lvovou pak může představovat správní rada, již rozdělila žaloba jednoho z investorů proti Kalanickovi.

Excited to welcome Dara Khosrowshahi as our new CEO—looking forward to the road ahead, @dkhos. https://t.co/VjVNqLHuhy — Uber (@Uber) 30. srpna 2017

V této souvislosti je zajímavé, že Khosrowshahi, který původně nebyl považován za horkého kandidáta, byl radou nakonec zvolen jednohlasně. Na dvou předpokládaných favoritech - ředitelce Hewlett Packard Enterprise Meg Whitmanové a bývalém šéfovi General Electric Jeffu Immeltovi - se podle médií rada neshodla.

IPO do roku a půl?



Na seznam možných požárů k hašení by přitom mohla přibýt ještě jedna položka. List The Wall Street Journal v úterý napsal (a firma později potvrdila), že ji vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti kvůli možnému porušování zákonů proti uplácení zahraničních představitelů. Podle WSJ zatím není jasné, zda se vyšetřování zaměřuje na jednu konkrétní zemi, nebo zda zkoumá praktiky Uberu ve více zemích, kde podnik působí.



Nadcházející šéf Uberu sice připustil, že i když nabídku vzal, je z ní „vyděšený“. Zaměstnanci se už od něj ale dozvěděli, že chce změnit firemní kulturu, získat větší podíl na trhu a do roka a půl až tří let se pokusit dostat společnost na burzu. "To, kam jsme dospěli, není to, co nás dostane na další úroveň," řekl ve středu s tím, že přednostně musí obsadit místo finančního ředitele.

Zdroje: ČTK, BBG, The Telegraph