Evropský den jazyků je pravidelně slaven od roku 2001, každoročně vždy 26. září. Hlavní myšlenkou je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a propagace učení se cizím jazykům.



Evropský den jazyků si klade za své cíle:

1. Upozornit veřejnost na význam učení se cizím jazykům a znalosti rozmanitých jazyků s cílem zvýšit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění;

2. Propagovat bohatou jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, která se musí zachovat a o niž je nutné pečovat;

3. Podporovat celoživotní učení jazyků ve škole i mimo ni, ať již pro studijní účely, zaměstnání, mobilitu či jen pro radost nebo pro výměnné pobyty.

Proč Evropský den jazyků?

V současnosti je k dispozici nejvíce příležitostí pracovat či studovat v jiných evropských zemích, avšak neznalost jazyka mnoha lidem brání v tom, aby je využili.



Vzhledem ke globalizaci služeb, zboří, firem potřebují občané Evropy čím dál tím více znalosti cizího jazyka k tomu, aby mohli ve své zemi dobře dělat svou práci. Pouhá znalost angličtiny už nestačí.



Evropa je bohatá na jazyky – existuje přes 200 evropských jazyků a dalšími jazyky hovoří v Evropě občané pocházející z jiných kontinentů. 24 jazyků je oficiálními jazyky Evropské unie.



Učení se jazykům je přínosné pro mladé lidi i pro starší – nikdy nejste příliš staří na to, abyste se mohli učit jazyk a využívat možnosti, které vám to otevírá. I když budete znát jen pár slov jazyka země, do které cestujete (třeba na dovolenou), můžete se díky tomu seznámit s novými přáteli a poznat nové lidi.



Učení se jazykům jiných lidí je cestou, která nám napomáhá vzájemně si lépe porozumět a překonávat kulturní rozdíly.



Proč tento den slavíme?

Je to příležitost, jak:

· Zvýšit povědomí o různých jazycích v Evropě a ve světě,

· Podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost,

· Povzbudit lidi všech věkových kategorií, aby se učili jazyky – znalost jazyků usnadňuje hledání práce a pomáhá podnikům růst.



Slůně – svět jazyků se poprvé zapojuje do oslavy Evropského dne jazyků. Dnes 26. září se na různých místech Evropy konají jazykové kurzy, hry, diskuze, konference, rozhlasové pořady, apod.



Také Slůně – svět jazyků připravuje program pro tento den a již brzy jej zveřejní.