Akcie: Jaké jsou nejdražší a nejlevnější trhy současnosti?

O tom, že jsou americké akcie drahé, píšeme celkem často. Nejsou ale jediné. A které trhy jsou naopak oceněny možná až absurdně atraktivně?

Ve srovnání je využit ukazatel PE10, který vyjadřuje cenu akcie k průměrnému zisku na akcii za uplynulých 10 let. To pomáhá vyrovnat extrémní výkyvy způsobené ekonomickým cyklem. Umožňuje to navíc relevantněji analyzovat dění v zemích, kde jsou akciové indexy hodně koncentrované, tedy závislé na výkonu malého počtu titulů, respektive malém počtu firem a jejich hospodářských výsledků.

Na obou koncích žebříčku, tedy mezi nejdražšími i nejlevnějšími trhy, jde o poměrně zajímavou směs. TOP 10 zahrnuje mimo jiné i řadu spíše růstových mladých trhů, zatímco spodní části dominují některé trhy se strukturálně nižší ziskovostí firem (typickým příkladem je poslední Řecko).

