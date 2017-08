Analytici: Konflikt s KLDR může zasáhnout až třetinu ropné námořní přepravy

Podle analytiků společnosti Wood Mackenzie by případný vojenský konflikt s KLDR mohl výrazně ohrozit nebo přímo zastavit až třetinu ropy přepravované po moři. Konflikt by mohl ohrozit či zastavit lodní dodávky do Jižní Koreje, Japonska a Číny představující dohromady kolem 34% veškeré lodní dopravy černého zlata Tak velký vliv by se negativně odrazil v celkovém ropném trhu. Na druhou stranu by otevřený konflikt mohl vést k růstu snahy po větším budování zásob v regionu, což by spolu s růstem logistických nákladů mohlo zatlačit na krátkodobý růst cen.Podle analytiků by mohla být konfliktem ohrožena až polovina veškerých dovozů ropy do Číny, což by teoreticky mohlo způsobit, že by nejlidnatější země světa vůbec poprvé po cca 4 letech mohla sáhnout do svých ropných rezerv.Podobně by na tom mohly být také Japonsko a Jižní Korea, jež nyní deklarují rezervní zásoby na cca 90 dnů běžné poptávky.V Číně, Japonsku a Jižní Koreji je také dohromady cca 65% veškerých rafinérských kapacit na asijském kontinentu: