Analytici: Několikaletý pokles cen elektřiny se blíží svému konci. Od r. 2020 ceny porostou a možná i výrazně

Ceny elektrické energie v posledních letech klesaly. Podle analytiků se tento trend blíží ke konci a brzy by mohl být vystřídán obdobím růstu cen, který by mohl být i poměrně výrazný.Velkoobchodní ceny silové elektřiny již na burzách rostou. Například elektřina s dodávkou na příští rok podražila meziročně o více jak třetinu. Za předchozí několikaleté zlevňování mohly především klesající ceny ropy uhlí a také vývoj na německém trhu, kde panuje již delší dobu poměrně výrazný převis nabídky nad poptávkou kvůli odklonu země od jaderných zdrojů a široké podpoře OZE. Německo je nyní největším evropským exportérem elektrické energie. V roce 2022 však uzavře svou poslední jadernou elektrárnu a pak by se situace mohla dramaticky obrátit a největší evropská ekonomika bude čelit nedostatku vlastních zdrojů. Ceny ropy se v poslední době stabilizovaly na úrovních kolem 50 USD za barel. Ceny černého uhlí zastavily nepříznivý vývoj a začaly pomalu růst. Důležitou roli hrají také emisní povolenky u nichž je tlak na snížení jejich dostupnosti a tím zvýšení jejich cen.Trvale rostoucí trend mají příspěvky na provoz sítí, jež tvoří důležitou součást tvorby cen pro koncové zákazníky.Podle analytiků by celkově období klesajících cen energií mělo skončit a již od roku 2020 by mohly ceny začít růst. Je dokonce možné, že růst by mohl být i poměrně výraznější.