MAPY: Na Česko se ženou bouřky. Podívejte se, kde bude pršet nejvíc

Od západu se do České republiky ženou bouřky, i když se na Moravu a do Slezska dostanou až v pátek, déšť by se měl podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) objevovat na našem území přes celý víkend. Meteorologové vyhlásili výstrahu před silnými bouřkami.

ČHMÚ vyhlásil výstrahu před silnými bouřkami, které by měly zasáhnout zejména Jihočeský kraj, Kraj Vysočinu, Liberecký kraj, Plzeňský kraj, Prahu, Středočeský a Ústecký kraj. Výstraha začíná platit ve dvě odpoledne a končí v deset večer.

"V bouřkách dnes očekáváme srážkové úhrny až 40 mm, během noci na pátek a v pátek potom v Čechách trvalé srážky se srážkovými úhrny 35 až 40 mm," přiblížila meteoroložka Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.

V dalších dnech se budou srážky postupně přesouvat i na Moravu a do Slzeska. "V sobotu bude pršet zejména v Čechách, v neděli na Moravě a ve Slezsku. Deštníky budeme potřebovat také po víkendu," shrnula Honsová.

Galerie: GALERIE: Mapy srážek na poslední prázdninový víkend

Mapa srážek na čtvrtek 31.8. 2017

Mapa srážek na pátek 1.9. 2017

Mapa srážek na sobotu 2.9. 2017

Mapa srážek na neděli 3.9. 2017

Předpověď:

Ve čtvrtek by měly ještě panovat teploty kolem třicítky, místy by se mohly vyšplhat až na 32 °C, na západě Čech pak bude kolem 26 °C. Přes den by mělo být zpočátku jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost, se kterou se budou místy objevovat přeháňky.

Postupně večer se objeví bouřky, některé by mohly být velmi silné, varuje ČHMÚ. Mírný vítr, který bude přes den vát, může v bouřkách přechodně zesílit.

V pátek bude na většině našeho území pršet, ojediněle by mohl být déšť vydatný. Během odpoledne začnou srážky v západních Čechách slábnout. Naopak na Moravě a ve Slezsku, kde bude zpočátku polojasno až oblačno, se budou srážky v dopoledních hodinách vyskytovat jen ojediněle, odpoledne a večer bude přibývat srážek, mohly by se objevit i bouřky, uvádí ČHMÚ.