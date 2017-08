Fortuna – Komentář k 1H17

• Objem přijatých sázek v segmentu sportovního sázení a online her dosáhly 658mil. EUR (+31%r/r), zejména díky nedávno spuštěným online hrám v ČR (casino apod). Po vyloučení nových online her, čistě sportovní sázky rostly o 11% r/r. Hattrick přidal 57mil. EUR.



• Provozní náklady vzrostly o 30,8%, po vyloučení jednorázových nákladů a vlivu akvizice by náklady vzrostl o 13,4% r/r díky vyšším nákladům na zaměstnance a výdajům na obsah (data feed, live streaming).





• EBITDA poklesla o 22% r/r, zatímco byla negativně ovlivněna náklady související s realizovanou akvizicí. Po vyloučení těchto vlivů by EBITDA meziročně vzrostla o 7,9%, tedy stále pod celoroční výhled (+20-25% r/r).• EX- M&A výhled na 2017 potvrzen: Přijaté sázky +25% r/r na 1,3mld. EUR , růst EBITDY o 20-25%, CAPEX v rozmezí 8-10mil. EUR . Po zahrnutí vlivu akvizice Hattricku by objem sázek měl vzrůst až na 1,7mld. EUR a EBITDA by měla vzrůst o 55-60% r/r při CAPEXu na úrovni 11-13mil. Eur