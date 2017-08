Ranní zpráva z akciového trhu: Akciové trhy umazaly část ztrát z počátku týdne

Hlavní události

Ziskovost Fortuny za první polovinu roku je pro nás zklamáním.

Textilka Pegas získala souhlas k vyřazení svých akcií z obchodování na polské burze.

ČEZ koupil minoritní podíl ve francouzské společnosti Vulog, která poskytuje technologie pro sdílení aut.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit růstem.

Jako tradičně každý čtvrtek nabídnou Spojené státy statistiku o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Krom toho ale zveřejní i důležité údaje o příjmech a výdajích domácností a cenový deflátor PCE. V Evropě si největší pozornost vyžádá první odhad srpnové inflace za EMU.

Mezi reportujícími společnostmi jsou dnes Metro, Vivendi nebo Buwog.

SG včera začala pokrývat hned tři nové společnosti. Pro dvě z nich má nákupní doporučení, a to pro amerického poskytovatele služeb ropným producentům Patterson-UTI Energy a francouzskou realitní společnost Carmila. Třetí společnost, americkou Helmerich & Payne operující rovněž v ropném průmyslu, doporučuje Société Générale Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americkým akciím se včera celkově dařilo. Index S&P 500 vzrostl o půl procenta a vévodily mu se ziskem 0,8 % informační technologie. Naopak v červeném uzavřely defenzivní tituly z odvětví telekomunikací, utilit a prodejců nezbytného zboží. Zveřejněné statistiky o HDP a počtu nově vytvořených pracovních míst do jisté míry mohly přidat na sentimentu, nicméně na cenách akciích se bezprostředně neprojevily.

Jednotlivé asijské trhy dnes společný trend nenašly. Zisky okolo 0,7 % si připisovaly japonské, australské nebo malajsijské akcie, naopak ztráty ve stejné výši byly patrné na parketech v Hongkongu či Jižní Koreji.

Fortuna

Dnes zveřejněné výsledky společnosti za první pololetí letošního roku potvrdily naše očekávání silného růstu přijatých sázek, které dosáhly 721 mil. EUR a oproti prvnímu pololetí loňského roku tak vzrostly o 41 %. Hlavními tahouny byl pokračující růst internetové sázení, spuštění online hazardních her v prvním čtvrtletí a konsolidace akvírované Hattrick Sports Group. Jak online hazardní hry, které přispěly 87 mil. EUR, tak Hattrick s 56 mil. EUR přijatých sázek předčily naše očekávání. Přestože celkové hrubé výhry vzrostly o 25 % na 100 mil. EUR, nízký příspěvek online hazardních her (4 mil. EUR) a Hattricku (7,8 mil. EUR) nás zklamal. Nižší tempo růstu tržeb, které dosáhly 63,7 mil. EUR, odráží o 34 % vyšší zdanění hazardu. V ziskovosti pololetní výsledky v negativním smyslu překonaly i naše konzervativní předpoklady. Výrazný nárůst provozních nákladů, způsobený především jednorázovými náklady na akvizice, jejich integraci a soudní spory evidentně převýšil naše pesimistické odhady a přinesl 22% pokles EBITDA na 7,6 mil. EUR. Konsolidace Hattricku přinesla i zvýšené odpisy a provozní zisk tak poklesl ještě výrazněji o 37 % na 5 mil. EUR. Zvýšené náklady financování akvizic pak dále prohloubily pokles zisku o 53 % na 2,5 mil. EUR.

Výrazný nárůst přijatých sázek hodnotíme ze strategického hlediska pozitivně, neboť potvrzuje ambici společnosti stát se sázkařským lídrem střední a východní Evropy. Nicméně výrazný pokles ziskovosti, který překonal i naše konzervativní odhady, nás výrazně zklamal a za normální situace by měl mít negativní dopad na cenu akcií. Nicméně vývoj ceny akcií je v současné situaci těžko odhadnutelný, neboť hodnota akcií je více než finančními fundamenty nyní ovlivňována snahou majoritního akcionáře o výkup akcií a stažení společnosti z burzy.

Pegas Nonwovens

Textilka včera uvedla, že získala souhlas polského dozorového orgánu k vyřazení akcií společnosti z obchodování na burze ve Varšavě s platností od 19. září 2017. Předpokládá se, že akcie budou v Polsku naposledy obchodovány ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

Celkově se jedná o 4,71 % základního kapitálu společnosti. Pegas na začátku roku podal nabídku k odkupu těchto akcií za 127 PLN za kus. Výsledkem odkupu však bylo jen 0,04 % základního kapitálu. Zprávu hodnotímě neutrálně, cena akcií se nyní řídí zájmy některých minoritních akcionářů o ovládnutí firmy.

ČEZ

ČEZ prostřednictvím své dceřiné společnosti Inven Capital koupil významný minoritní podíl ve francouzské společnosti Vulog, která globálně poskytuje technologie pro sdílení ekologických aut ve městech. Cena transakce nebyla oznámena. Kromě Invenu jsou dalšími investory britské společnosti Frog Capital a ETF Partners a francouzská Bpifrance prostřednictvím fondu Ecotechnologies.

CEO Daniel Beneš považuje sdílení aut za perspektivní obor. Dle něj jsou sdílená auta využívána až na 100 % a to dělá z investic do elektrických aut a dobíjecí infrastruktury ekonomicky návratné podnikání. Z pohledu celkového hospodaření ČEZ nepůjde o akvizici, která by měla významně zvýšit jeho ziskovost. Nečekáme žádnou reakci ceny akcií i vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici podrobnější informace ke společnosti Vulog.