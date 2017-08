Rozbřesk: Dopady hurikánu Harvey na trh s ropou jako z učebnice

Hurikán Harvey dále pustoší jih USA. Uvidíme, jaké bude mít nakonec ekonomické dopady (Katrina v roce 2005 ekonomiku USA výrazněji neovlivnila), ale dopady na trh s ropou jsou patrné již nyní a jsou jako z učebnice. Na jižním pobřeží USA (PADD III) se totiž kromě nalezišť ropy nachází i nejvýznamnější část americké rafinační kapacity (asi polovina) a na první pohled možná trochu paradoxně tak v současnosti trpí hlavně ceny ropy, které tlačí dolů právě nižší poptávka rafinerií spojená s jejich odstávkami.

Podle posledních zpráv je cca čtvrtina celkové kapacity USA odstavena. Ceny benzínu naopak letí vzhůru. Vzhledem k tomu, že asi nepůjde o bouři biblických rozměrů, nýbrž o dočasný fenomén, tak se pohyb cen odehrává zejména na krátkých koncích forwardových křivek. “Neviditelná ruka trhu” tedy racionálně alokuje zdroje a v případě ropy pobízí k vytváření zásob, zatímco v případě benzínu naopak k jejich odčerpávání (jak ukázala včera EIA, tak zásoby jsou stále nadprůměrné a je odkud brát).



Kde ještě Harvey, na první pohled možná trochu překvapivě, přidělává vrásky na čele? Další obětí jeho řádění je Venezuela. Ta v posledních letech kvůli relativně nízkým cenám ropy rozhodně neprochází lehkým obdobím a dle trhů je aktuálně dokonce největším kandidátem na státní bankrot. Sankce USA uvalené v posledních měsících se sice ropnému sektoru této členské země OPECu vyhnuly, avšak co neučinila politika, to teď zařídilo počasí. Venezuela totiž stále patří mezi hlavní dodavatele ropy do USA (v květnu cca 770 tisíc barelů denně) a jakýkoli výpadek příjmů, ať již způsobený nižší cenou ropy či tím, že může docházet ke zpožděním při vyskladnění ropy z tankerů, je nepříjemný. O to víc, že venezuelskou státní ropnou společnost čekají na podzim velké splátky dluhů…





Paradoxní je nakonec i fakt, že ač je Venezuela zemí s obrovskými ropnými zásobami a ropu vyváží, tak pohonné hmoty naopak dováží. A to i z USA, které jsou v současnosti čistým vývozcem ropných produktů. Česká koruna včera zpevnila a proplula pod 26,10 EUR/CZK . Svojí roli mohly sehrát jestřábí výroky centrálních bankéřů Hampla a Mory v posledních dvou dnech. Ještě důležitější byla ale dobrá nálada na globálních trzích - akcie rostly, VIX klesal, a to se líbilo obecně všem středo-evropským měnám. Z českých čísel bude nejdůležitější páteční revize HDP - pokud se potvrdí vysoký první odhad, bude o důvod víc sázet na podzimní růst sazeb.Kurz eurodolaru provedl včera velký obrat, když dolar s poklesem geopolitického rizika smazal ztráty, přičemž důsledky hurikánu Harvey lze spíše z politického hlediska interpretovat pro americkou měnu rovněž pozitivně (větší šance na daňovou reformu - viz Trumpův projev včera v Kongresu).Předběžná německá inflace mírně překonala odhady, posunula o trochu výš německé výnosy, ale euru prakticky nepomohla. Odpoledne totiž naopak pozitivně překvapil nejprve report ADP , který ukázal další silný růst zaměstnanosti ve firemním sektoru americké ekonomiky , a poté potěšila i revize HDP . Hlavní položky - soukromá spotřeba a investice - po zpřesnění rostly rychleji a vytáhly ekonomiku o 3 procenta výš.Dnešek bude opět ve znamení důležitých dat, když trh bude nejprve konfrontován s inflací v eurozóně (jež bude zřejmě vyšší, než očekává trh), přičemž odpoledne přijdou na řadu důležitá americká data - osobní výdaje (a příjmy) spolu s inflací , kterou sleduje Fed (PCE index). Riziko je podle našeho názoru, zejména s ohledem na výsledek inflace v EMU, vychýleno pro dolar směrem vzhůru… Cena ropy Brent se včera v podvečer dostala pod tlak a poklesla pod 51 USD /barel. Oficiální data o zásobách ropy v USA sice potvrdila pokles zásob surové ropy v minulém týdnu, na ceny ropy však dopad neměla. Jejich hlavním hybatelem zůstává i nadále zejména hurikán v USA.