Amazon dál boří staré chrámy. Z čeho ale vlastně pramení jeho nezranitelnost?

Fúze a akvizice patří mezi významné korporátně investiční události, které mohou značně zahýbat cenami a hodnotami akcií zúčastněných společností. A to oběma směry. Tématu se intenzivně věnuje i akademická obec a výsledky řady studií tvrdí, že zatímco u společnosti kupované dochází ve většině případů k růstu ceny akcie, u společnosti kupující jsou výsledky akvizic mnohem smíšenější.



Jednou z nejdiskutovanějších akvizic poslední doby je nákup společnosti Whole Foods Market společností Amazon. Amazon je známým destruktorem tradičního maloobchodu a chrámů konzumu a jeho nákup WFM je i proto vnímán jako další krok k přetvoření tohoto odvětví. Jak ukazuje následující obrázek, vývoj cen akcií obou firem pak v podstatě potvrzuje zmíněné závěry studií – kupovaný si značně polepšil, u kupujícího je výsledek nejasný (i když tu samozřejmě hraje roli řada dalších faktorů):





Zdroj: Financial TimesSarah Halzack na Bloomberg Gadfly před několika dny psala, že Amazon svými postakvizičními kroky potvrzuje ty nejhorší noční můry tradičních maloobchodních společností, protože se rozhodl k dramatickému snížení cen ve WFM . Což značí, že Amazon bude i zde uplatňovat stejnou strategii, jako všude jinde. Bude se tedy hnát za podílem na trhu, dál útočit na firmy jako Wal-Mart , Target, či Kroger a maximalizace zisků nebude jeho primárním cílem. Ve snižování cen se přitom zaměří zejména na nejpopulárnější položky, což mu vynese pověst nejlevnějšího prodejce na trhu. Amazon prý navíc hodlá využít WFM k expanzi své strategie v oblasti doručování. V obchodech totiž bude možnost vyzvednout si zboží objednané u Amazonu po internetu. Jinak řečeno, Amazon se dál snaží naučit zákazníky, aby si byli svým vlastním FedExem. Je to levnější pro ně i pro Amazon . Jak jsem tedy poukazoval již před časem, poté co Amazon firmám jako FedEx svými aktivitami znatelně pomohl, mohou se i ony nakonec stát jednou z jeho mnoha obětí.Před nedávnem jsme zde přemítali nad tím, že Amazon není úplně nezranitelný. Na globální úrovni proti němu bude možná stále více stát jeho poloklon Alibaba . A třeba takový Wal-Mart má dost finanční síly a možná i invence na to, aby se začal s Amazonem potýkat i na jeho vlastních hřištích. Otázkou, kdo nakonec ztratí, odolá, či dokonce získá, si evidentně lámou hlavy dlouhé řady investorů, což dobře ukazuje příklad společnosti Best Buy. Tento prodejce elektroniky by měl být vůči současným změnám v odvětví možná nejvíce na ráně, poslední čtvrtletní výsledky ale ukázaly, že i přesto dosáhl 5,4 % meziročního růstu tržeb z porovnatelných prodejen. A online prodeje dokonce vzrostly o 31,2 %. Jak si investoři tuto zprávu přebírali v hlavě, ukazuje následující obrázek:První „pudová“ reakce byla pozitivní, zhruba ve čtvrt na osm už ale akcie dál klesala. Trhům tedy výsledky jako důkaz imunity vůči Amazonu zřejmě nestačily. Kam až popsaná destrukce tradičního maloobchodu dojde, nevím, ale je zřejmé, že alespoň někteří staří hráči se už učí hrát novou online hru a pochopili, že jejich vlastní stará konkurenční výhoda je v troskách. Není ale namístě se ptát, jaká je vlastně konkurenční výhoda a bariéra vstupu u Amazonu? Nechránila jej vlastně doposud zejména neochota starých hráčů hrát tuto novou hru? A není jeho hlavní konkurenční výhodou hlavně to, že jeho akcionáři zatím ochotně přijímají příběh o dalším růstu a expanzi a o nějakém vracení hotovosti nepřemýšlejí?