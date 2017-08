ČEZ koupil podíl ve francouzské firmě pro sdílení ekologických aut

Dceřiná firma společnosti ČEZ, Inven Capital svou novou investicí potvrtzuje, že energetický gigant ČEZ to myslí s investicemi do elektromobility vážně. Stala se totiž významným akcionářem světového lídra pro sdílení ekologických aut, firmy Vulog.

O tom, že ČEZ dosud známý spíše svými projekty v energetice hodlá být velmi významným hráčem i na poli elektromobility jsme již v Ekonomickém deníku několikrát informovali. ČEZ má své akcionářské podíly například ve firmě Sonnen battery (o využití baterií pro domácí provoz jsme informovali v textu První baterie uchovávající energii ze Slunce instalována v ČR, baterie obecně jsme probírali v článku s názvem Baterie jsou klíčové pro skokový růst obnovitelné energie). O elektromobilitě jsme mluvili s šéfem této divize v ČEZu v textu Věříme tomu, že elektromobilita je opravdové téma, říká manažer Útvaru čistých technologií ČEZ

Dnes ČEZ oznámil další velký krok, tedy akcionářský vstup do největší světové firmy zaměřené na sdílení ekologických aut ve městech, francouzské společnosti VULOG. Její zákazníci působí na čtyřech kontinentech, kde jsou jedním z pilířů konceptu chytrých měst.

„Investicí do společnosti VULOG podporujeme rozvoj ekologické dopravy ve městech, protože díky carsharingu narůstá využití aut až na 100% a to dělá z investic do elektrických aut a dobíjecí infrastruktury ekonomicky návratné podnikání.Věřím, že díky nové investici dále posílíme naše know-how v oblasti konceptu chytrých měst a současně pomůžeme této platformě proniknout na další světové trhy, mimo jiné i do České republiky,“ přibližuje novou investici Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ.

Vulog sleduje nové trendy v individuální dopravě směřující nejen k požadavku na bezemisní provoz a efektivní vytížení aut, ale i související změny v chápání vlastnictví. „VULOG reaguje na rychle rostoucí poptávku po sdílení ekologických aut ve městech nabídkou technologického řešení pro provozovatele carsharingu, kteří cenově dostupný pronájem aut nabízí svým koncovým zákazníkům. Mladá generace lidí mezi 20-30 lety již nevidí ve vlastnictví aut společenskou hodnotu, ale raději je sdílí dle svých momentálních potřeb. Také rodiče s dětmi již stále častěji nejdou cestou nákupu druhého auta do rodiny, ale raději volí pronájem. Světový trh carsharingu roste a očekáváme, že do roku 2020 vyroste na více než čtyřnásobek,“ vysvětluje Petr Míkovec, generální ředitel INVEN CAPITAL.

Jedná se již o pátou investici INVEN CAPITAL do cleantech společnosti, všechny předchozí však měly původ v Německu. ČEZ již dříve skrze INVEN CAPITAL vstoupil do firmy Sunfire, jež rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů, a také do společnosti sonnen, světové jedničky ve výrobě inteligentních bateriových systémů na skladování energie pro domácnosti. Investicí do společnosti tado° ČEZ vedle zákaznických řešení v oblasti elektrické energie vstoupil i do sektoru chytrých termostatů pro regulaci tepla, resp. chlazení. V letošním roce INVEN CAPITAL zainvestoval do společnosti Cloud & Heat Technologies, která vyvinula technologii na energetické využití tepla pocházejícího z lokálních datacenter.

-chl-

