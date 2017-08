Souhrn 30.8. - investoři se vrací do pozic, obavy z konfliktu s KLDR poněkud ochably, silná makra podporují dolar, ropa stále pod tlekem, BCPP v plusu

12.h - Evropa se vrací do pozic, KLDR se chtěla...

Pražská burza v polovině posledního okurkového prázdninového týdne v plusu, ale s pouze poloviční likviditou oproti dlouhodobému průměru.Evropské akciové trhy dnes pozitivně reagovaly na komentáře KLDR k pondělnímu odpálení rakety, jež přeletěla přes japonské území. Podle KLDR bylo odpálení rakety především protestem vůči pravidelným vojenským cvičením jednotek Jižní Koreje a USA a připomenutím 107. výročí japonské anexe korejského poloostrova s tím, že další akce jsou podmíněny reakcí USA. Z toho se zdá, že šlo spíše o další demonstraci síly a schopností, jež měla za úkol vymezit jasněji vyjednávací pozici a ne přímo vyvolat otevřený vojenský konflikt. Postoje USA a jejich spojenců jsou zatím nejasné. Prezident Trump uvedl, že na stole jsou všechna možná řešení celé situace. Náčelníci štábů americké a jihokorejské armády jsou pro silnou a rychlou reakci, jež by "demonstrovala sílu společné aliance a to včetně reakcí vojenského charakteru".Investoři si každopádně poněkud odfoukli a částečně se začali vracet do zlikvidovaných pozic a to i přes to, že celá situace je stále velmi vážná a napjatá a výhledy na výraznější ústupky z obou stran jsou zatím spíše mlhavé.Pozornost investorů odpoledne upoutaly statistiky z USA ukazující silnou dynamiku růstu největší světové ekonomiky ve 2Q a na začátku kvartálu třetího.US trhy díky kombinaci výše zmíněných faktorů v průběhu svého dopoledního obchodování míří do plusů. Firemní zisky ve 2Q poměrně uspokojivě rostly, což je jistě příznivým signálem pro druhou polovinu roku. Během první poloviny dolar oslabil proti euru o 14% a oslaboval také vůči většině dalších hlavních směnných párů, což je rozhodně pozitivním prostředím pro americké exportéry. Dá se tedy očekávat, že i druhá polovina tohoto roku bude pro americkou ekonomiku příznivá. Euro reagovalo na zmírnění napětí mezi USA a KLDR odevzdáním části svých předchozích zisků. Silnější dolar podpořila také silná odpolední makra. Koruna euru pokukuje po ataku na hranici 26 za euro Ropa dnes oslabovala. Kombinace negativního vyznění vývoje událostí v Texasu zasaženém hurikánem Harvey a výrazně posilujícího dolaru pro černé zlato nebyla příznivá. Podle komentářů budou dopady hurikánu na poptávku po ropě silnější než dopady na produkci, což bude vytvářet spíše prostor pro další pokles cen. Dá se také očekávat větší snaha udržet si vytvořené zásoby případně je začít opětovně navyšovat. BCPP se dnes svezla s obecným návratem investorů do pozic. Nejaktivnější byly v tomto ohledu akcie ČEZ a KB. Lehce oslabily akcie Monety. Akcie Pegasu poklesly pod hladinu nabídky dobrovolného převzetí. Akcie Kofoly rostly po zprávách o výrazném přeupsání nabídky odkupu za 440 Kč . Dá se očekávat, že investoři se budou snažit doplnit na trhu část akcií , které se jim podařilo umístit v odkupu, což by mohlo podpořit růst tržní ceny vzhledem k poměrně velkému rozdílu. na druhou stranu by také mohla část investorů začít prodávat akcie , které se jim do odkupu nevešly, což by mohlo vyvolat opačný efekt na trhu. Která verze bude ta správná, to ukáže až čas.