Buffett slaví 87. narozeniny. Stal se největším akcionářem Bank of America

Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře a filantropa Warrena Buffetta se stala největším akcionářem finančního ústavu Bank of America. Využila opci, která umožňuje nakoupit 700 milionů kmenových akcií banky s výraznou slevou. Tímto způsobem Berkshire více než ztrojnásobila investici v Bank of America, kterou uskutečnila před šesti lety, uvedla agentura Reuters. Dárek k narozeninám? Warrenovi Buffettovi je dnes 87 let.

Berkshire nyní v druhé největší americké bance vlastní 6,6 procenta akcií. Podle údajů agentury Reuters je Buffettova firma s desetiprocentním podílem rovněž největším akcionářem ve třetí největší americké bace Wells Fargo. Kromě toho vlastní podíl v největší americké bance JPMorgan.



Bank of America po skončení úterního obchodování na newyorské burze oznámila, že společnost Berkshire využila opci k nákupu kmenových akcií banky za cenu zhruba 7,14 dolaru za kus. Úterní obchodování přitom akcie Bank of America zakončily na 23,58 dolaru za kus.





Berskhire k uhrazení transakce použila prioritní akcie Bank of America, které koupila v roce 2011 za pět miliard dolarů (109 miliard Kč ). Hodnota získaných kmenových akcií přitom činí zhruba 16,5 miliardy dolarů (360 miliard Kč ). Prioritní akcie mají proti kmenovým přednost při vyplácení dividend, nejsou s nimi však spojena hlasovací práva.Buffett, který dnes slaví 87. narozeniny, řídí společnost Berkshire se sídlem v Omaze ve státě Nebraska od roku 1965. Díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku "věštec z Omahy" a tradičně se řadí k nejbohatším lidem světa.