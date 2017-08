10.h - BCPP prudce maže ztráty úvodu týdne díky Erste, VIG i ČEZ

Pražská burza otevírá strmým růstem o jedno procento a maže tak část ztrát z úvodu týdne. Index PX si tak připisuje nejrychlejší růst za poslední tři týdny. Uklidnění obav ze situace v KLDR bylo patrné už včera na Wall Street, kde hlavní indexy zavřely v zelených číslech. Na to dnes reagují i akcie v Evropě, když většina indexů umazává část včerejších hlubokých ztrát. Středoevropské burzy rovněž vstupují do dnešního dne růstem, když polský WIG 20 roste o 0,8 %, maďarský BUX přidává 0,6 % a rakouský ATX posiluje o 0,6 %.

Z nedávných ztrát se zotavuje většina pražských blue chips, když v čele stojí akcie Erste Bank s téměř 2% růstem. Více než 1 % si připisují akcie rakouské pojišťovny VIG a ČEZ. Cena elektřiny se drží poblíž letošních maxim, když kontrakt s dodávkou v příštím roce roste na německé burze o 0,7 % na 33,7 EUR/MWh.

INVEN CAPITAL, ovládaný skupinou ČEZ, se stal akcionářem francouzské společnosti VULOG, globálního lídra v carsharingu ekologických aut ve městech. Zákazníci VULOGu působí na čtyřech kontinentech, kde jsou jedním z pilířů konceptu chytrých měst. „Investicí do společnosti VULOG podporujeme rozvoj ekologické dopravy ve městech, protože díky carsharingu narůstá využití aut až na 100% a to dělá z investic do elektrických aut a dobíjecí infrastruktury ekonomicky návratné podnikání. Věřím, že díky nové investici dále posílíme naše know-how v oblasti konceptu chytrých měst a současně pomůžeme této platformě proniknout na další světové trhy, mimo jiné i do České republiky,“ přibližuje novou investici Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ.

Z nedávných poklesů se zotavují i akcie Komerční banky a Monety, když index evropských bank Stoxx 600 Banks roste o 1 %.