Trhy indikují skepsi z Trumpovy politiky

Politická situace ve Spojených státech nahrává dalšímu znehodnocení amerického dolaru, stejně jako zvyšuje pravděpodobnost poklesu na akciových trzích. Dolar v současnosti čelí větším ztrátám z jiných důvodů, nicméně politická nejistota může jen přilít olej do ohně. Index dolaru dosáhl úrovně, která byla naposledy pozorována počátkem roku 2015.

Také americké akcie hledají korekci. Pokud by totiž Trump nesplnil svůj slib o výstavbě mexicko-americké zdi, trh by mohl také začít pochybovat o možnosti uskutečnit daňové reformy. Její příslib byl přitom jeden z hlavních faktorů „rally“ na akciových trzích. Investoři již pomalu vybírají zisky z akcií a politická nejistota tyto tendence může povzbudit.

Není pravděpodobné, že by prezident Donald Trump získal dostatečnou podporu na kongresu na financování výstavby hraniční zdi. Uzávěrka pro schválení financování je do 1. října. Pro Trumpa to bude znamenat nepříjemnou volbu. Buď nesplní jeden z hlavních předvolebních slibů, nebo vláda USA skončí v tzv. shutdown (pozastavení činnosti vlády).

Trump už se nechal slyšel, že stavbě zdi obětuje i vládu, což by samozřejmě byl velmi riskantní krok. Už nyní mají politici problém vejít se do rozpočtu a zahrnutí výstavby zdi do výdajů by téměř jistě znamenalo překročení dluhového stropu. Odborníci odhadují cenu zdi, která má bránit nezákonnému přistěhovalectví Mexičanů do USA, na zhruba 22 miliard dolarů. Původně ji chtěl Trump financovat uvalením cla na mexické zboží a služby, ale to se mu nepodařilo prosadit. Prezident tak bude muset hledat peníze z amerických zdrojů.

Republikáni sice ovládají sněmovnu reprezentantů, ovšem v senátu mají jen těsnou většinu. Proto budou potřebovat hlasy nejméně osmi demokratů, aby schválili plánované výdaje. Ti však striktně zeď odmítají, a je tak velmi pravděpodobné, že by podpořili rozpočet, který bude toto protipřistěhovalecké opatření zahrnovat.

V takovém případě může dojít k onomu pozastavení činnosti vlády. Než by se našlo dlouhodobé řešení politické krize, musela by vláda muset pozastavit výkon některých svých funkcí, stejně jako by byla nucena dočasně snížit počet pracovních míst na svých ministerstvech.

Celá debata je navíc komplikována situací v Texasu, kde hurikán „Harvey“ zničil část aglomerace Houston a stát bude potřebovat prostředky od federální vlády - což dále omezuje prostor pro plánování vládních výdajů. Září v USA tak bude jak politicky, tak na forexu a finačních trzích nadmíru zajímavé.