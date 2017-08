Na Příkopech se nečekaně objevil 1 jestřáb

Ve svém včerejším rozhovoru pro agenturu Reuters viceguvernér ČNB Mojmír Hampl prohlásil, že by mohl hlasovat pro zvýšení úrokových sazeb už na příštím jednání bankovní rady ČNB, tedy ke konci září. Přitom ani ne měsíc stará prognóza ČNB (viz graf na další straně) jasně signalizovala, že po srpnovém zvýšení by měla nastat roční pauza, a bankovní rada (bez tehdy nepřítomného M. Hampla) viděla rizika této prognózy jen jako „mírně proinflační“.

Se zvýšením už po měsíci namísto tak trh téměř vůbec počítá a jednalo by se o poměrně velké překvapení. A to i přes nečekaně silný růst ekonomiky v 2. čtvrtletí (podle bleskového odhadu ČSÚ meziročně 4,5 % namísto očekávaných cca 3 %). M. Hampl svou ochotu zvyšovat sazby zdůvodňuje v rozhovoru právě novými daty. Zřejmě má na mysli zmíněný vysoký růst HDP ve 2. čtvrtletí a snad i vcelku nulovou reakci kurzu koruny na srpnové zvýšení sazeb. Možná na tuto nulovou reakci narážel, když zmínil svůj pocit, že po finanční krizi zesílené obchodní překážky, jako jsou třeba limity na úvěrování jednotlivých protistran , systémy řízení rizika nebo kapitálové požadavky, vedou k menší citlivosti kurzů měn - včetně koruny - na změny úrokových sazeb. To je jistě racionální úvaha, ale hned se nabízí otázka, zda to platí jen v nynějších mimořádných, po-intervenčních podmínkách a do jaké míry s tímto otupením účinnosti měnové politiky počítá zmíněná prognóza ČNB. Pokud by s ním nepočítala, zatímco bankovní rada ano, pak prognóza jako signál dalšího vývoje měnové politiky ČNB bude opakovaně zavádějící – bude naznačovat méně agresivní postup, než bude obvykle odpovídat následnému skutečnému postupu bankovní rady. Také ovšem není vyloučeno, že výrok o zvažování návrhu na další zvýšení sazeb byl spíš jen pokusným balónkem, který má zjistit, jak by kurz reagoval. První hodiny po zveřejnění rozhovoru jistou reakci ukázaly: z úrovní kolem 26,14 včera odpoledne koruna posílila o zhruba pět haléřů. Reakce je tedy – na to, jak nečekaná byla úvaha o dalším zvýšení hned v září – zatím vcelku tlumená.



Michal Skořepa