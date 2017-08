Dnes nás čeká příval amerických statistik

Evropské akciové trhy včera zasáhly výprodeje. Pravděpodobný podíl na vývoji nese faktická demonstrace vojenské síly Severní Koreou reprezentovaná přeletem balistické rakety nad severní částí Japonska. Americké trhy se v průběhu dne z počáteční nervozity oklepaly a připsaly mírný růst. Dařilo se technologickému sektoru.



Dnes odpoledne v zámoří vyjdou statistiky z trhu práce. Konsensus v rámci šetření ADP počítá s přírůstkem pracovních míst za srpen ve výši 185 tis. Číslo by mělo být předvojem hlavních údajů, které dorazí v pátek. Vyjdou totiž oficiální vládní data mapující vývoj na trhu práce.

Míra nezaměstnanosti by měla zůstat na hodnotě 4,3 %, pozornost tak přitáhne vedle tvorby pracovních míst také tempo růstu mezd. Konsensus počítá s mírným zrychlením dynamiky.



Dnes se taktéž dozvíme revizi růstu amerického hospodářství za druhé čtvrtletí. Počítá se s upřesněním hodnoty o desetinku směrem nahoru z původně avizovaných 2,6 %. Napomoci by tomu měla zejména spotřební složka. Samotná čísla o vývoji HDP jsou nicméně zpět hledící, pročež na trzích při absenci skutečně dramatického překvapení jen těžko vyvolají prudší reakci.



Jan Šumbera