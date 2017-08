Rozbřesk: Silný růst a stagnující koruna mohou ČNB dotlačit k růstu sazeb již v září

Dolar dál ztrácí půdu pod nohama a včera se vůči euru propadl na nejslabší úrovně za poslední tři roky. A podobně je na tom i na frontě s českou korunou. Zatímco vůči euru si koruna užívá posledních dní letní pohody, vůči dolaru atakovala nejsilnější hodnoty od konce roku 2014.

To pociťují zejména vývozci a dovozci obchodující primárně se Spojenými státy a Asií, kde jsou kurzy měn (korejský won, čínský juan) více navázány na americký dolar než euro. Dovozci a vývozci kancelářských strojů a elektroniky proto od konce intervencí čelí posílení kurzu výrazně agresivnějšímu než zbytek ekonomiky (+7,6 %). Naopak zboží, které se primárně obchoduje s eurozónou a zeměmi ve střední a východní Evropě - maso, mléko - čelí posílení o poznání mírnějšímu (+3,3 %) - viz graf níže.



ČNB se však nedívá na vybrané sektory, ale na ekonomiku jako celek a to v širších souvislostech. A tady je realita jednoduchá. Stoupáme k vrcholu hospodářského cyklu a kurz koruny vůči euru ani celkový efektivní kurz nijak dramaticky neposilují. Na to centrální bankéři v poslední prognóze přitom sázeli. A současně počítali s o poznání slabším růstem. Dříve nebo později jim tedy nezbude nic jiného než opět zvýšit sazby. Poslední prognóza s takovým krokem sice počítala až v příštím roce. Včera viceguvernér Hampl ale nevyloučil, že další utažení měnových šroubů může přijít již v září.

#Hampl: Hned v září mohu hlasovat pro další růst #sazby @cnb_cz - https://t.co/L2P37AdNt6 pic.twitter.com/MXZY7oHmO1 — Patria.cz (@PatriaCZ) August 29, 2017



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna nebyla schopná úplně ocenit jestřábí komentáře viceguvernéra Hampla. Ten v rozhovoru řekl, že může realisticky zvažovat růst sazeb již na dalším zářijovém zasedání. Koruna však ve světle jeho komentářů dál setrvávala v blízkosti 26,10 EUR/CZK a posilovala pouze na frontě s dolarem, a to v důsledku dění na eurodolarovém trhu. Nijak výrazně vzhůru nešly ani české FRA sazby, které počítají s dalším růstem sazeb zatím spíše až na začátku příštího roku.



EURUSD + zahraniční FX

Pokles amerických úrokových sazeb vyvolaný vypuštěním severokorejské rakety nad Japonsko, silná spotřebitelská nálada v Německu a možná i výstupy z tamní předvolební kampaně přispěly k tomu, že kurz eurodolaru včera vylétl nad úroveň 1,20. Ukázalo se tak, že nárůst averze k riziku dolaru jakožto výše úročené měně mezi hlavními měnami nesvědčí.



Dnešek by mohl být více o makroekonomických datech, když eurodolarový trh bude sledovat hlavně výsledek inflace v Německu (měla by zrychlit) a ADP report z amerického trhu práce (čekáme dobré číslo).



Ropa

Americké trable s hurikánem Harvey pokračují a i dopad na ceny ropy zůstává stejný. Odstavení významné části kapacity rafinerií v USA má za následek tlak na pokles cen americké ropy WTI.



Včera večer byla zveřejněna data API o zásobách surové ropy v USA za minulý týden, jež poukázala na jejich vcelku významný pokles. Počasí nicméně aktuálně tyto informace zcela zastiňuje. Tradičně velmi sledovaná oficiální data o amerických zásobách, jež budou zveřejněna dnes, tak tentokrát nebudou mít tolik pozornosti.