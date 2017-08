Ranní glosa: Silný růst a stagnující koruna mohou ČNB dotlačit k růstu sazeb již v září

Dolar dál ztrácí půdu pod nohama a včera se vůči euru propadl na nejslabší úrovně za poslední tři roky. A podobně je na tom i na frontě s českou korunou. Zatímco vůči euru si koruna užívá posledních dní letní pohody, vůči dolaru atakovala nejsilnější hodnoty od konce roku 2014. To pociťují zejména vývozci a dovozci obchodující primárně se Spojenými státy a Asií, kde jsou kurzy měn (korejský won, čínský juan) více navázány na americký dolar než euro. Dovozci a vývozci kancelářských strojů a elektroniky proto od konce intervencí čelí posílení kurzu výrazně agresivnějšímu než zbytek ekonomiky (+7,6 %). Naopak zboží, které se primárně obchoduje s eurozónou a zeměmi ve střední a východní Evropě - maso, mléko - čelí posílení o poznání mírnějšímu (+3,3 %).



ČNB se však nedívá na vybrané sektory, ale na ekonomiku jako celek a to v širších souvislostech. A tady je realita jednoduchá. Stoupáme k vrcholu hospodářského cyklu a kurz koruny vůči euru ani celkový efektivní kurz nijak dramaticky neposilují. Na to centrální bankéři v poslední prognóze přitom sázeli. A současně počítali s o poznání slabším růstem. Dříve nebo později jim tedy nezbude nic jiného než opět zvýšit sazby. Poslední prognóza s takovým krokem sice počítala až v příštím roce. Včera viceguvernér Hampl ale nevyloučil, že další utažení měnových šroubů může přijít již v září.