Ranní zpráva z finančního trhu: M. Hampl nevylučuje, že bude na zasedání 27. září hlasovat pro vyšší sazby

Srpnové indikátory důvěry Evropské komise sice proti červenci mírně poklesnou, stále ale budou znamenat pokračování svižné dynamiky ekonomiky eurozóny jako celku. Vyšší růst se ale stále neodráží ve vyšší inflaci. Ta německá sice za srpen zrychlí své meziroční tempo, ale hlavně kvůli energetické složce. Meziroční dynamika jádrové inflace se zřejmě nezmění. Z regionu se dočkáme poklesu maďarské nezaměstnanosti na nové historické minimum.

Německá inflace v srpnu povyskočila

Průzkum Evropské komise by měl potvrdit dobré vyhlídky eurozóny, přestože v srpnu očekáváme mírnou korekci jeho vysokých červencových čísel. Námi předpokládané hodnoty tohoto předstihového indikátoru korespondují s růstem HDP zemí platících eurem ve výši 0,6 % q/q. Spotřebitelská důvěra se drží na svých dlouhodobých maximech, kde ji podporují nízká nezaměstnanost a slabý růst cen. Vysoko by se měla udržet i důvěra v průmyslu. To již minulý týden naznačily indikátory PMI.

Německá harmonizovaná inflace se v červnu a červenci stabilně držela na 1,5 %. V srpnu očekáváme její akceleraci na 1,7 %. Za zrychlením cenového růstu podle nás stojí meziročně vyšší ceny pohonných hmot a zdražování potravin.

Euro poprvé od počátku roku 2015 nad 1,20 USD/EUR

Dolar byl včera pod tlakem spíše mimoekonomických faktorů, které vyhnaly kurz USD/EUR poprvé od počátku roku 2015 nad 1,20 (v maximech kurz atakoval 1,207 USD/EUR). Proti dolaru stála geopolitika kvůli vyostřené situaci na korejském poloostrově. Na domácí scéně zeleným bankovkám zavařil Hurikán Harvey. Během dnešní asijské seance ale dolar část svých ztrát zkorigoval, kurz se vrátil těsně pod hladinu 1,20 USD/EUR, kde ráno svou dnešní pouť zahajuje.

Maďarská nezaměstnanost na dalším historickém minimu

I maďarský trh práce má problém s nedostatkem pracovní síly. V červnu bylo již potřetí dosaženo historicky nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti ve výši 4,3 % (stejně jako v loňském listopadu a letošním lednu). Červenec by měl přinést nový rekord, a to pouhých 4,1 %. Není tedy divu, že mzdy v Maďarsku svižně rostou (v červnu rostla hrubá mzda meziročně o 14,4 %, v privátním sektoru o 13,5 %, ve veřejném o 16,1 %).

Přelet severokorejské rakety přes Japonsko ovlivnil středoevropské devizové trhy

Eskalující situace na geopolitické scéně kvůli vypuštění severokorejské rakety, která přeletěla Japonsko a skončila v Tichém oceánu, vystrašila hráče na trhu a zvýšila jejich rizikovou averzi. Ta se na středoevropských měnách projevila tlaky na jejich oslabování. Nejvíce včera odepsal polský zlotý, a to přes půl procenta, maďarský forint pak zhruba třetinu procenta. Nejúspěšnější měnou v regionu tak byla česká koruna. Ta během dne ztrácela necelé čtvrt procento. Proti euru se její kurz posunul z kotací kolem 26,10 k 26,15 CZK/EUR. Nakonec ale skončila, tam kde ráno začínala. Pomohl ji viceguvernér ČNB M. Hampl. Ten v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že pokud by se zúčastnil minulého jednání bankovní rady, tak by také zvedl ruku pro vyšší sazby. K tomu navíc dodal, že na každém dalším zasedání bude relevantní bavit se o zpřísňování měnové politiky. Nevylučuje, že může na příštím zasedání 27. září hlasovat pro zvýšení sazeb. My stále předpokládáme, že letos k dalšímu zvýšení sazeb ještě dojde, jako nejpravděpodobnější načasování vidíme listopadové zasedání bankovní rady.