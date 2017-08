Wall Street dokázala zabrat navzdory severokorejské hrozbě

Americké trhy v úterý sice otevřely s přibližně 0,6% ztrátou, ale zpráva o severokorejské raketě vypuštěné nad Japonskem na dlouho obchodování neovlivnila. Nejistota kolem Severní Koreje však snižuje sázky na rychlé zvyšování úrokových sazeb amerického Fedu, což se promítá do slabšího dolaru. Vyšší než očekáváný růst indexu spotřebitelské nálady v kombinaci se slabým dolarem nakonec pomohly americkým akciím k růstu.



Index S&P 500 nakonec zavřel o 0,1 % výše, zatímco DJIA posílil o 0,25 % a Nasdaq zpevnil o 0,3 %. Postupné uklidňování obav investorů dobře ilustruje pohled na vývoj indexu volatility VIX, který je často nazýván jako index strachu. VIX v úvodu rostl až o 26 %, ale nakonec posílil jen o 4 %.





Maloobchodní řetězec s elektronikou Best Buy hospodařil v 2Q s upraveným ziskem 0,69 USD /akcii, čím předčila analytický konsensus o 6 centů. Best Buy navíc zvýšil odhad růstu tržeb ve 3Q, na co akcie této společnosti v před obchodní fázi reagovaly více než 5% růstem. Akcie Best Buy ale vstoupily do regulérní obchodní fáze propadem o 5 % a postupně tyto ztráty navyšovaly až na konečných 12 %. Optimismus investorů totiž výrazně zchladil komentář CEO této firmy , který uvedl, že současné solidní tempo růstu tržeb není dlouhodobě udržitelné.