M&M reality holding má zájem o majoritní podíl ve Fincentru

V médiích se v posledních dnech objevily spekulace, že kontrolní podíl ve finančně poradenské společnosti Fincentrum bude možná na prodej. Mezinárodní investiční fondy, které v tuto chvíli majoritní podíl vlastní, zvažují podle deníku E15 jeho prodej. Realitně finanční skupina M&M reality holding by v takovém případě měla o kontrolní podíl ve Fincentru vážný zájem.

„Přestože spekulace o možném prodeji majoritního podílu ve Fincentru ještě nebyly oficiálně potvrzeny, učili jsme první kroky vedoucí k případné cenové nabídce a kontaktovali jsme přímo generálního ředitele a předsedu představenstva Fincentra Petra Stuchlíka a také předsedu dozorčí rady společnosti Lubora Žalmana,“ říká k tomu finanční ředitel společnosti M&M reality holding Karel Hercík.

M&M reality holding se již dnes řadí mezi největší realitně finanční skupiny na českém trhu. Jeho součástí je mimo jiné největší tuzemská realitní kancelář M&M reality s více než 185 stabilními pobočkami po celé republice. Služby realitní kanceláře doplňuje dceřiná firma M&M finance, která se specializuje na zajišťování hypotečních úvěrů a pojištění. V loňském roce společnost sjednala hypotéky v hodnotě 9 miliard korun a 10 tisíc pojistných smluv.

„Společnost M&M reality je jednoznačnou jedničkou na realitním trhu, a to s relativně velkým náskokem před konkurencí. Za minulý rok firma klientům pomohla s prodejem, koupí nebo pronájmem nemovitostí v hodnotě přesahující 31 miliard korun. Drtivá většina klientů má navíc zájem i o zajištění financování. Máme proto ambici stát se jedničkou na trhu i v tomto segmentu. Koupě majoritního podílu ve Fincentru by zapadala do této naší strategie a urychlila cestu k našemu cíli,” přibližuje strategii holdingu Michal Pitucha, výkonný ředitel společnosti M&M finance.

Společnost M&M reality holding a.s. se zabývá zprostředkováním prodeje nemovitostí, pronájmem objektů a jejich správou a poskytuje i široké právní a finanční poradenství v oblasti realit. Firma má více než 185 stabilních poboček po celé České republice a přes 2 500 aktivních makléřů, kteří procházejí náročným a vysoce propracovaným firemním školícím programem.

Dceřiná společnost M&M finance se specializuje na zajišťování hypotečních úvěrů a všech typů pojištění.