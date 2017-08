Drobní střadatelé dávají košem družstevním záložnám

Počet členů je nejnižší za celou dobu sledování

Skandály, regulace, pokles sazeb…

Spořicí účty coby nepříjemný soupeř

Zatím to nevypadá, že by z pohledu družstevních záložen mělo být lépe

Dříve lákaly na vysoké zhodnocení s minimálními riziky (vklady u družstevních záložen jsou pojištěny) a jejich členská základna rychle rostla. Dnes je ale situace opačná. Úrokové sazby vkladů u družstevních záložen přestávají být konkurenceschopné a členská základna se v prvním čtvrtletí tohoto roku „smrskla“ o 38 %. Družstevní záložny jsou tak čím dál více závislé na vkladech a úvěrech od právnických osob.Počet členů družstevních záložen se v tomto roce propadl na nejnižší hodnotu od roku 2009 (od této doby ČNB vede statistiku družstevních záložen). Počet členů družstevních záložen se v prvním čtvrtletí „smrskl“ o 38 %, když klesl z 51 586 členů z konce roku 2016 na 21 556 členů. Zároveň, počet nových členů družstevních záložen byl nejnižší za celou dobu měření. Stejně tak klesl na minimální hodnotu i objem prostředků, které u družstevních záložen mají uloženy domácnosti. Zatímco na konci roku 2016 to bylo 24 415 087 000 Kč , v prvním čtvrtletí už jen 15 122 866 Kč , tj. pokles cca -38 %.Družstevním záložnám komplikují skandály (viz problémy Metropolitního spořitelního družstva a WPB), regulace ze strany Ministerstva financí a s tím spojený pokles atraktivity vkladů u těchto společností. Zajímavým faktem je, že počet členů družstevních záložen nijak zvlášť nekoreluje s jejich počtem. Zatímco v roce 2009 působilo na českém trhu 17 družstevních záložen s 47 952 členy, v tomto roce činí počten členů 31 556 při 10 družstevních záložnách. K největšímu „úprku“ členů došlo v roce 2015, kdy své členství v družstevních záložnách ukončilo 9 850 osob (domácností)Zatímco dříve družstevní záložny nabízely o 0,3 – 0,7 bazických bodů vyšší úrokové sazby než banky na spořicích účtech, dnes je situace opačná. U bank lze získat na spořicích produktech bez výpovědní lhůty úrokovou sazbu 1 %, zatímco družstevní záložny úročí své vklady nejčastěji mezi 0,4 % - 0,7 % p.a.S ohledem na výše uvedené nic nenaznačuje tomu, že by se družstevním záložnám mělo v dohledné budoucnosti dařit stejně dobře, jako na začátku této dekády a bude zajímavé sledovat tempo růstu odchodů členů družstev v příštích měsících a jestli družstevní záložny dokáží „vyžít“ z vkladů, které u nich mají uloženy právnické osoby.