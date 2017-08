Hampl možná podpoří vyšší sazby, euro drží zisky na dolaru

Euro přes den udrželo své zisky proti dolaru, který se lekl geopolitických rizik i hurikánu Harvey. Večer mohl domácí investory zaujmout viceguvernér ČNB Mojmír Hampl, který pro Reuters uvedl, že příští měsíc možná zvedne ruku pro zvýšení sazeb.

V úterý se pozornost upínala hlavně dolar, který začal slábnout na páru s eurem v ranních hodinách. Euro své zisky v průběhu dne snížilo, ale v podvečer stále rostlo asi o 0,3 procenta na hodnoty nad 1,2000 EUR/USD, tedy nad hranici, kterou dnes evropská měna překročila poprvé od ledna 2015.

Dolar do defenzivy posílá především nervozita ohledně bezpečnostní situace na korejském poloostrově po raketovém testu KLDR, kterým tamní režim demonstroval schopnost zasáhnout cíle v Japonsku. Odvahu investorům nedodává ani hurikán Harvey, který ve Spojených státech napáchal takové škody, že možná odsune další zvyšování sazeb Fedu.



Jak podotkl deník Financial Times, srpen bude zřejmě už šestým měsícem v řadě, kdy dolar oslaboval proti koši měn rozvinutých států – index síly dolaru DXY takto dlouhý propad nezažil už 14 let.



V souladu s přesunem aktiv do „bezpečných přístavů“ rostl například i švýcarský frank, který v jednu chvíli na páru s dolarem rostl o více než procento. Libra klesala proti euru asi o třetinu procenta, oproti dolaru byla v podvečer beze změny.



Agentura Reuters odpoledne zveřejnila rozhovor s viceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem, který uvedl, že na příštím měnověpolitickém zasedání bankovní rady 27. září může hlasovat pro zvýšení sazeb. „Připadá mi, že vzhledem k vývoji, k pozici ekonomiky v cyklu, je úvaha o dalším růstu úrokových sazeb relevantní, je na místě,“ uvedl Hampl pro Reuters.



Koruna dopoledne začala oslabovat na páru s eurem, v podvečer se však vrátila do okolí pondělní závěrečné hodnoty 26,09 EUR/CZK. Na páru s dolarem koruna rostla společně s eurem.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.0913 -0.0176 26.1530 26.0881 CZK/USD 21.6963 -0.4158 21.8020 21.6364 HUF/EUR 305.5920 0.4047 305.7500 305.3500 PLN/EUR 4.2657 0.3409 4.2717 4.2640

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9332 0.1048 7.8590 7.8590 JPY/EUR 130.8925 0.3746 130.9299 130.7000 JPY/USD 108.8400 0.0478 108.9300 108.2910

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9292 0.3071 0.9293 0.9293 CHF/EUR 1.1399 -0.0841 1.1371 1.1371 NOK/EUR 9.2841 -0.0879 9.2880 9.2805 SEK/EUR 9.5189 -0.1580 9.5500 9.5138 USD/EUR 1.2025 0.3995 1.2048 1.2048

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2545 -0.5269 1.2649 1.2527 CAD/USD 1.2516 -0.0172 1.2521 1.2442

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



