Souhrn 29.8. - severokorejská provokace radikálně zvýšila rizikovou averzi, trhy v silných poklesech, euro silnější, ropa klesá kvůli Harveymu, BCPP se svezla a také silněji oslabila

12.h - korejská provokace posílá trhy do...

Pražská burza dnes při růstu likvidity na dohled dlouhodobému průměru výrazněji oslabovala po vzoru obecného vývoje na západních trzích.Akciové trhy globálně negativně zasáhla zpráva o vystřelení balistické rakety z KLDR směrem přes území Japonska do Pacifiku. Zpráva zasáhla trhy jako blesk z čistého nebe, protože po několika ústupcích KLDR a USA se zdálo, že tamní konflikt směřuje do vytracena. Vypuštění rakety přes japonské území je ale zjevná a velmi závažná provokace, která může skončit v podstatě jakkoli, jak ostatně naznačil prezident Trump, když uvedl, že na stole jsou nyní všechny možnosti řešení pokračující krize. Eskalace geopolitického napětí takového rázu nenechala finanční či přímo akciové trhy bez odezvy. Výrazný růst geopolitického rizika odklonil část investorů od rizika, což vyvolalo tlak na většině dostupných trhů, Evropu nevyjímaje. Investoři se obávají reakce západních mocností a možného vojenského konfliktu. Pozitivně na růst napětí reagovala "bezpečná" aktiva.US trhy v úvodu svého obchodování oslabují. Euro v reakci na výše popsané pokračovalo v posilování vůči dolaru Koruna se pohybovala směrem nad 26,1 k euru Ropa dnes pokračovala v oslabování. Černé zlato zatím věnuje více pozornosti především vývoji počasí s ohledem na hurikán Harvey a jeho zničující projevy. Texas, kde bouře páchá největší škody, je považován za jednu z hlavních ropných oblastí celých Spojených států. Harvey doposud odstavil produkční kapacity pro těžbu ropy a zpracování jejích derivátů v celkovém objemu cca 2,35 mbd. To by sice mohlo pomoci snížit tamní celkovou produkci zaplavující globální trh, ale větší váhu zatím má spíše motiv výrazného výpadek poptávky rafinerií v dané oblasti, který bude zjevně dlouhodobějšího rázu. Trh na to reaguje růstem cen ropných derivátů, ale zároveň také poklesem cen surové ropy BCPP se dnes celkem bez odmlouvání a za účasti všech titulů svezla na obecné negativní vlně. Hlavní tlak se soustředil na akcie VIG a Monety. Z pohledu Kofoly byla zajímavá zpráva o 6násobném přeupsání objemu nabízeného odkupu za 440 Kč