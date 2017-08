Výrobci aut, bojte se! Dodavatelé autodílů přebírají otěže segmentu

Elektromobilita, samořiditelná auta a nákladní vozy, bateriové pohony. O tom všem se intenzivně mluví v souvislosti s trendy automobilového průmyslu. Jenže je tu ještě jeden trend, který se autosegmentu významně dotýká: Dlouhodobý nárůst a síla postavení dodavatelů autodílů a jejich podíl na jednotlivých vozech automobilových značek.



Z veřejných zdrojů je dostupná informace, že jednotlivé automobilky si ještě v 80. letech byly schopné z poloviny dělat svá auta samy, dnes si ale samy vyrábějí pouhých 20 % všech dílů, ze kterých je vůz poskládaný. Tedy: 80 % dílů aut si musejí auto značky nechat vyvíjet a vyrobit někde jinde, a to u svých dodavatelů. Můžou si za to vlastně automobilky samy, neboť zlom přišel na přelomu krizových let 2007 a 2008, kdy se výrobci aut snažili kvůli krizi maximálně snížit náklady. Znamená to tedy, že každý, kdo si bude chtít sám postavit nějaká auta, bude mít šanci?

Studie poradenské společnosti PriceWaterhouseCoopers říká, že globální automobilový průmysl je mnohem náročnější odvětví, než si řada z nás vůbec uvědomuje. Celosvětový prodej aut dosáhl v roce 2016 rekordních 88 milionů vozů, což představuje meziroční nárůst o 4,8 procenta. PwC uvedla, že zisky dodavatelů autodílů a výrobců aut dosáhly 10letých maxim. Půjde to ale i tak dál? Jiná poradenská společnost – McKinsey totiž uvedla, že pokud budou chtít automobilky, především ty globální, udržet svou ziskovost, budou muset pokračovat v restrukturalizačních aktivitách.

A to mimo jiné otevírá dveře dalšímu posílení postavení dodavatelů autodílů. Nehledě na to, že viditelně sílící čínská konkurence bude stále více ohrožovat postavení zavedených značek. Nemluvě o další možné vlně konsolidace firem a sérii přebírání společností silnějšími hráči na trhu. Poradenské společnosti proto mají jasno v tom, jaké firmy v automobilovém průmyslu přežijí.

Úspěch ve stále silnějším konkurenčním segmentu bude vyžadovat nízkonákladový obchodní model, který čerpá z omezeného počtu nabízených modelů, montovaných navíc na jedné platformě. Auto značky budou muset také ještě více zapracovat i přes trend moderních technologií na patřičném odlišení se od konkurence a vnímání vlastní značky zákazníky, včetně zdůrazňování vlastních výhod. A stejně jako vpadli do tradičního průmyslového oboru dodavatelé autodílů, budou se muset automobilky naučit prodávat svá auta i v 21. století. Stále je totiž problém s informacemi.

Zatímco ještě před několika lety musel běžný zákazník přijít do showroomu několikrát, aby našel to, co potřebuje, dnes chce celý nákup uskutečnit během jedné návštěvy (a je na to patřičně informačně vybaven). Cestou vpřed jsou proto velmi detailně personalizované možnosti nákupu online na základě přání zákazníka a rychlé vyřízení jeho zakázky. A tady se podle McKinsey vracíme zpátky na začátek. Rychlost a ochota reakce dodavatelů autodílů bude v souboji o zákazníka znovu i ve 21. století nejdůležitější. Vítejte v digitálním světě!