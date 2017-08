Francouzsko-japonská automobilová aliance Renault-Nissan bude v Číně vyrábět elektromobily spolu s tamní společností Dongfeng Motor. Nový společný podnik eGT New Energy Automotive Co bude po 25 procentech v rukou Renaultu a Nissanu. Čínský partner bude vlastnit druhou polovinu. Prvním úkolem společného podniku je vyvinout menší "chytrý" elektrický vůz, napsal list Le Monde.



Nový elektromobil eGT bude vyráběn na platformě SUV Renault-Nissan. Firmy podle agentury Reuters nicméně nezmiňují finanční stránku dohody, ani termín, kdy chtějí výrobu zahájit.

Dongfeng už je partnerem Nissanu v Číně. Jak Nissan, tak Renault také už v Číně elektromobily vyrábějí. Hatchback Nissan Leaf se od uvedení na trh v roce 2010 stal nejprodávanějším vozem na elektrický pohon na světě. Renault začal svůj model Zoe prodávat o dva roky později.

Čínskou spolupráci v e-mobilitě zvažuje i konkurence



O spolupráci s čínskými výrobci na výrobě vozů na elektrický pohon se zajímají i jiné automobilky, Po společnostech Tesla, Daimler AG a General Motors počátkem srpna oznámil Ford Motor Co, že uvažuje o založení společného podniku s Anhui Zotye Automobile Co.



Čína, která je největším automobilovým trhem světa, předpokládá, že do roku 2025 se elektromobily a hybridní vozy budou na celkových prodejích automobilového sektoru podílet minimálně pětinou. V příštích dnech by podle informací německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung měla zveřejnit harmonogram plánovaného zavedení kvót na prodej elektromobilů a hybridních vozů. Podle posledních návrhů by měly vejít v platnost už v příštím roce.



Elektromobily a hybridní vozy se mají podílet na celkovém prodeji automobilek 8 procenty, v roce 2019 se tento podíl má zvýšit na 10 procent a do roku 2020 na 12 procent. Nedodržení kvót má být tvrdě penalizováno, včetně odebrání licence na prodej vozů s klasickým pohonem.



Světoví výrobci automobilů v červenci apelovali na Čínu, aby plánované kvóty na prodej elektromobilů a hybridních vozů odložila a zmírnila. Navrhovaná opatření podle nich není možné splnit a navíc mohou mít vážné dopady na podnikání automobilek. List FAZ s odvoláním na nejmenované zdroje uvedl, že systém bude v roce 2018 flexibilní a pro německé automobilky "přijatelný".

Zdroje: ČTK, FT, Le Monde