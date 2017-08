Měnová zásoba v eurozóně roste: Zajímá to ale ECB vůbec?

„Peníze“, a tudíž i jejich zásoba existující v ekonomice v kterémkoli daném okamžiku, je totiž docela sporný pojem. Daná věc se tím víc blíží ideálu peněz, čím větší máme jistotu, že touto věcí kdykoli a kdekoli budeme schopni zaplatit. Čili peněžní agregáty mohou být - a taky jsou - definovány různě podle toho, co uznáme jako peníze. Konkrétně do agregátu M3 se zařazují nejen bankovky a mince (agregát M1), ale také běžné účty a krátkodobé vklady (tyto položky tvoří rozdíl mezi M2 a M1) a některé cenné papíry jako třeba podílové listy peněžních podílových fondů (tyto položky tvoří rozdíl mezi M3 a M2).

Konkrétně pro ECB by údaje o růstu peněžní zásoby měly být poměrně důležité, protože právě ECB pokládá umírněný růst objemu peněz v ekonomice za jeden ze dvou pilířů (lidsky řečeno cílů, i když ECB se v tomto ohledu zuby nehty brání používání pojmu cíle) své měnové politiky; druhým pilířem je pak umírněný růst cen, to jest mírná inflace. ECB je v tomto ohledu docela exot: naprostá většina centrálních bank ve vyspělých ekonomikách si totiž vystačí jen s oním inflačním pilířem (cílem), zatímco vývoj peněžní zásoby berou tyto banky jako docela nezajímavý vedlejší údaj.

Sem patří i ČNB: za posledních 20 let, tj. v období jejího cílování inflace, byste v její komunikaci stěží našli zmínku o růstech peněžních agregátů jako o údajích relevantních pro rozhodování o nastavení měnové politiky ČNB. Centrální banky začaly přecházet od cílování měnové zásoby k přímému cílování inflace už před cca 25 lety zejména proto, že objem peněz v ekonomice přestal být spolehlivým vodítkem pro výhled, jak se bude vyvíjet inflace. Šlo tehdy o velkou ránu pro svatozář kolem hlavy monetaristy (tj. propagátora zaměření měnové politiky na cílování peněžní zásoby) Miltona Friedmana, jinak mezi ekonomy docela všeobecně uctívaného guru.

Může se tedy zdát, že ECB se svým pokračujícím důrazem na měnové agregáty trochu zaspala dobu. Skutečnost je ale trochu jiná: jak už upozornila řada autorů (například Lars Christensen nebo Athanasios Orphanides), ECB si na bedlivé sledování měnového vývoje čím dál víc jen hraje – zejména poté, co už ve vedení této instituce není německý arci-monetarista a duchovní otec zmíněného monetárního pilíře Otmar Issing. Například už dva roky pozorované hodnoty kolem nebo mírně pod 5 % jsou zřejmě blízko úrovně, kterou by ECB měla považovat za uspokojivou, nicméně na odhodlání ECB pokračovat v uvolněné měnové politice tato čísla nic nemění.

Hra ECB na zájem o měnové agregáty je tak nejspíš projevem snahy uspokojit zejména německé obecenstvo, které bylo na zdůrazňování významu čísel o vývoji měnových agregátů zvyklé kdysi dávno u Bundesbanky, když ještě řídila objem německých marek v ekonomice. Od té doby se na stránkách akademických studií

(například Gerberding a kol., 2004) vede debata o tom, jestli samotná Bundesbanka cílovala skutečně peněžní zásobu, jak tvrdila, nebo spíš inflaci. V druhém případě by sice Němce tehdy trochu šálila, ale věcně vzato by měnovou politiku řídila vlastně velice moderně a byla by možná dokonce prvním cílovačem inflace na světě.



Michal Skořepa