Ranní zpráva z akciového trhu: Zvýšení geopolitických rizik akciovým trhům neprospívá

Hlavní události

Dnes bez významných firemních zpráv.

Evropské akcie zahájí dnešní obchodování poklesem.

Z reálných makroekonomických dat přinese dnešek pouze zpřesněný údaj o francouzském HDP. Dále budou zveřejněny pouze předstihové ukazatele v podobě německé, francouzské nebo americké spotřebitelské důvěry. Ve Spojených státech budou zveřejněny ceny nemovitostí ve 20 největších metropolích.

Výsledky hospodaření reportuje jako mezi posledními provozovatel zurichského letiště Flughafen Zurich.

Société Générale snížila doporučení na Držet pro akcie polského výrobce a distributora Tauron Polska Energia.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový index S&P 500 zakončil včerejší seanci v kladné nule. Obchodování bylo ovlivněno odhadováním následků a škod po hurikánu, proto i pohyby jednotlivých sektorů nebyly příliš významné. Nejvíce se dařilo farmaceutickým společnostem, jejichž akcie přidaly 0,6 %, naproti tomu nejztrátovější byl sektor finančních titulů, který odepsal půl procenta. Pouze o jednu setinu menší ztráty zaznamenaly akcie ropných společností, které reagovaly na pokles ceny černého zlata.

Noční obchodování v Asii bylo poznamenáno odpálením další rakety ze Severní Koreje, která přeletěla Japonsko a dopadla do Tichého oceánu. To zvyšuje na trzích nervozitu z odvetných opatření, což je obecně nepříznivou zprávou pro akciové trhy. Proto také asijské burzy v dnešním obchodování ztrácejí. Oproti svým otevíracím úrovním jsou ale ztráty mírnější, pohybují se do jednoho procenta.