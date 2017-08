Ranní zpráva z finančního trhu: Silná evropská data budou společnou evropskou měnu dále podporovat

Po včerejším londýnském svátku se dnes vrátí obchodníci na trhy. Silné euro dnes dále podpoří rekordní německá spotřebitelská důvěra a opětovný vzestup francouzských spotřebitelských výdajů. Na rozdíl od tržního konsensu vidíme zlepšení spotřebitelské důvěry i v USA. Středoevropský ekonomický kalendář je dnes prázdný.

Německá spotřebitelská důvěra se udrží na historickém maximu

GfK spotřebitelská důvěra v Německu se minulý měsíc vyšplhala na nejvyšší úroveň v historii a dnešní číslo by mělo tuto hodnotu udržet. Němečtí spotřebitelé oceňují zejména příznivou situaci na trhu práce. Zatímco na dobrá německá čísla jsme v poslední době zvyklí, potěšující je, že se začíná dařit i francouzské ekonomice. Francouzští statistici by dnes měli potvrdit růst HDP ve výši 0,5 % q/q. Pokračování slušné dynamiky by měla naznačit červencová čísla o spotřebitelských výdajích. Ty jsou podpořeny zejména vyšší spotřebou energií. Více se nakupuje zejména pohonných hmot, když jejich spotřeba vzrostla na nejvyšší hodnoty od roku 2011.

Euro nejsilnější od počátku roku 2015

Euro proti dolaru se postupně přibližuje hladině 1,20 USD/EUR. Včerejší den byl kvůli zavřenému londýnskému trhu poměrně klidný. Euro včera zahájilo na silnějších hodnotách kolem 1,1925 USD/EUR a prakticky po celý den kolem této hodnoty oscilovalo. Teprve v průběhu americké seance se kurz vydal opět směrem vzhůru a během dnešního asijského obchodování již byla atakována hladina 1,198 USD/EUR. Dolaru příliš neprospělo zveřejnění hlubšího než očekávaného schodku červencové bilance zahraničního obchodu.

Koruna zůstává přilepená ke 26,10 CZK/EUR

Na středoevropských devizových trzích panoval první pracovní den tohoto týdne klid. Na minimální kurzové volatilitě se podepsal svátek ve Velké Británii a absence londýnských hráčů na trhu. Bez domácích fundamentů koruna stagnovala v těsném okolí hladiny 26,10 CZK/EUR. Ve výsledku se včera nijak nezměnila ani hodnota polského zlotého. Maďarský forint si polepšil pouze nepatrně. Ignoroval tak pokles srpnového ekonomického sentimentu. Za tím stálo zhoršení tamní podnikatelské důvěry, když nálada maďarských spotřebitelů se naopak zvedla.

Dnešní den sice bude znamenat návrat londýnských obchodníků na trhy, je ovšem otázkou, zda to povede k vyšší kurzové volatilitě středoevropských měn. Ekonomický kalendář totiž zůstává prázdný.