Výstavba bytů v rodinných domech je největší od roku 2009

V druhém čtvrtletí tohoto roku byla zahájena výstavba 5 086 bytů v rodinných domech. Meziročně roste počet zahájených staveb o 11,07 %, zároveň se jedná o nejvyšší hodnotu od třetího čtvrtletí roku 2009. Nejvíce zahájených staveb připadá již tradičně na Středočeský kraj, kde v byla v prvním pololetí (data na úrovni jednotlivých krajů poskytuje Český statistický úřad pololetně). Zahájená výstavba bytů v rodinných domech rostla meziročně nejvíce v Olomouckém kraji (+44,06 %), Zlínském kraji (+37,30 %) a Praze (+36,05 %). Nicméně, Zlínský a Olomoucký kraj spíše dohání manko, které nabraly v roce 2016, kdy zde nová výstavba rostla 3%, resp. 5% tempem, zatímco většina ostatních krajů rostla dvouciferným číslem. Dva kraje naopak vykázaly v prvním pololetí 2017 meziroční poklesy, konkrétně Jihočeský kraj (-7,15 %) a Ústecký kraj (-3,67 %).

Porovnání počtu nových výstav bytů v rodinných domech v jednotlivých krajích od roku 2006 (data vždy za 1. pololetí)

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hl. m. Praha 559 348 170 205 162 193 246 138 237 254 233 317 Středočeský 2450 2741 3454 2396 2118 2121 1679 1607 1553 1701 1879 2259 Jihočeský 761 758 794 613 543 733 514 463 429 481 601 558 Plzeňský 508 607 823 573 539 494 441 381 307 427 419 496 Karlovarský 171 177 240 216 157 172 174 119 155 116 135 161 Ústecký 358 466 449 449 373 389 393 273 280 273 381 367 Liberecký 339 438 409 407 326 292 277 250 219 207 225 278 Královéhradecký 396 577 499 593 515 422 337 275 262 238 327 405 Pardubický 543 512 586 487 483 500 405 304 345 317 392 490 Vysočina 543 499 477 438 406 434 341 366 302 348 424 508 Jihomoravský 1011 1139 1090 968 871 1024 818 782 704 818 984 1095 Olomoucký 402 523 558 504 395 377 344 296 266 329 345 497 Zlínský 354 381 412 414 368 406 287 300 315 309 319 438 Moravskoslezský 612 786 1021 999 813 855 713 649 567 648 719 848

Výstavba bytů v rámci stávajících nemovitostí roste nepatrně

Má v růstu zahájené výstavby prsty Česká národní banka?

Zahájená výstavba nových bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným domům rostla meziročně o 2,9 %, přičemž tento výkon je tažen zejména růstem ve Středočeském kraji, kde byla zahájena výstavba největšího počtu těchto typů bytových jednotek (108). V 7 z 14 krajů zahájená výstavba nových bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným domům meziročně klesá.S ohledem na fakt, že žadatelé o hypotéku mají na její vyčerpání až 2 roky, bude i v následujících měsících těžké odhadnout, do jaké míry se na silném růstu zahájených výstaveb podílely regulace na trhu s hypotékami, resp. do jaké míry hrozba regulace zvyšovala objem hypoték na výstavbu rodinných domů a následně i samotnou výstavbu, a jak tato regulace naopak ochladí tempo růstu nově zahájené výstavby. Pokud bychom však svůj úsudek založili jen a pouze na porovnání s vývojem v ostatních letech, je pravděpodobnější, že Česká národní banka neměla na vývoj počtu nově zahájené výstavby nových bytů v rodinných domech příliš velký vliv. V roce 2017 byl tento růst tažen zejména vývojem ve Středočeském kraji, kde dlouhodobě vzniká nejvíce nových bytů v rodinných domech a byl to právě Středočeský kraj, který v uplynulých letech vykazoval podprůměrná tempa růstu. Zároveň se nabízí teorie, že rostoucí ceny nemovitostí v Praze „vyhání“ lidi do okolních měst a díky tomu následně roste tempo výstavby nových bytů v rodinných domech.