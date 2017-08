Globální trhy se opět pokouší prorazit magickou třicítku. Co přijde potom?

Globální akciové trhy se v posledních deseti letech třikrát pokusily o proražení jedné významné hranice. Nyní probíhá pokus čtvrtý a je stále otevřené, zda i tento pokus dopadne neúspěšně, či zda se to tentokrát povede.



Onou hranicí není nějaká úroveň valuace, či hodnoty indexu. Jsou jí zisky na akcii v indexu MSCI World dosahující 30 dolarů. Konkrétní vývoj od roku 2004 shrnuje následující obrázek:





Je až s podivem, jak odolná ona třicítka je. V roce 2008 se ubránila kvůli finanční krizi a následnému útlumu globální ekonomiky . V roce 2011 stáhla zisky dolů Evropa a Japonsko (viz druhý graf). Evropa a rozvíjející se trhy se podepsaly i na neúspěšném pokusu o proražení z roku 2014, ke kterému ale hlavně přispěla zisková recese v energetice a na americkém akciovém trhu:Druhý graf vedle popisu historického vývoje dává základ i současnému optimismu. Je z něj totiž zřejmé, že ziskové oživení je značně synchronizované a alespoň prozatím tu není žádný jasný kandidát na dalšího sabotéra současného pokusu o překonání magické třicítky. Pro většinu investorů vydávajících se mimo náš trh domácí je asi nejrelevantnější volba mezi trhem americkým a trhem evropským. Co nám dnešní perspektiva o této volbě říká?V USA jsou valuace vyšší a Evropa může teoreticky lákat i tím, že zisky a ziskové marže tu na rozdíl od USA ještě nepřekročily předchozí maxima (viz poslední graf a také obrázek předchozí). Jinak řečeno, pro evropské trhy by měly hovořit nižší valuace a větší potenciál pro růst zisků. Jenže tento argument platí již delší dobu a Evropě se získání nějakého náskoku zatím nedaří. A na lehkou váhu bych nebral ani to, že americká ekonomika podle všeho opět nabírá na síle a finanční podmínky v ní budou pravděpodobně tento trend držet i nadále. Evropa , respektive eurozóna si sice nyní také drží velmi slušné tempo růstu, ale finanční podmínky jsou zejména kvůli silnějšímu euru stále utaženější. Výhled tu tedy již není tak růžový.Celkově výše uvedené vyznívá z globálního hlediska pozitivně, ale radost přece jen kazí jedna věc. Jsou to uvedené valuace, které se nyní při čtvrtém pokusu o překročení EPS ve výši 30 dolarů nachází mnohem výše, než při pokusech předchozích. U indexu MSCI World je totiž PE blízko patnáctiletých maxim. Co to znamená? Že trhy si při předchozích neúspěšných pokusech „půjčily z budoucnosti“ a nechaly ceny akcií dál táhnout rostoucími valuacemi. S každým dalším neúspěšným pokusem ale možnost a racionalita pokračování v tomto duchu klesá. Je tak otázkou, zda by současné pokoření oné hranice a další růst zisků byl impulsem pro růst cen, či by „jen“ zabránil tomu, aby trhy korigovaly.